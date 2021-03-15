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Альбер Дюпонтель

Albert Dupontel
Альбер Дюпонтель
Альбер Дюпонтель Albert Dupontel
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Дата рождения
11 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Альбера Дюпонтеля

Родился 11 января 1964 года. Сен-Жермен-ан-Ле, Франция.

Фильмография Альбера Дюпонтеля
Необратимость. Полная инверсия
Необратимость. Полная инверсия
криминал, драма, мистика 2020, Франция
7.0
Счастливо оставаться
Счастливо оставаться
драма, комедия 2020, Франция
7.0
До свидания там, наверху
До свидания там, наверху
комедия, приключения, драма 2017, Франция
6.0
9 месяцев строгого режима
9 месяцев строгого режима
комедия 2013, Франция
6.0
Большая вечеринка
Большая вечеринка
драма, комедия 2012, Франция / Бельгия
3.0
Кусочки льда
Кусочки льда
драма, комедия 2010, Франция
6.0
Злодей
Злодей
комедия 2009, Франция
6.0
Париж
Париж
комедия, мелодрама, драма 2008, Франция
7.0
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Комедийная драма «Счастливо оставаться» стала главным триумфатором премии «Сезар» Фильм получил шесть наград в главных номинациях.
Написать
15 марта 2021 10:22
Новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» получил дату релиза в России Главную роль исполнил Джейсон Стэйтем.
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11 марта 2021 10:35
Фильм «До свидания там, наверху» Альбера Дюпонтеля стал лауреатом премии «Сезар» 2 марта 2018 года прошла 43 церемония вручения премии Французской киноакадемии «Сезар». Фильм «До свидания там, наверху» Альбера Дюпонтеля получил награду в пяти
Написать
7 марта 2018 00:42
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