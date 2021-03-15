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Альбер Дюпонтель
Альбер Дюпонтель
Albert Dupontel
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Альбер Дюпонтель
Albert Dupontel
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Дата рождения
11 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Альбера Дюпонтеля
Родился 11 января 1964 года. Сен-Жермен-ан-Ле, Франция.
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Фильмография Альбера Дюпонтеля
Необратимость. Полная инверсия
криминал, драма, мистика
2020, Франция
7.0
Счастливо оставаться
драма, комедия
2020, Франция
7.0
До свидания там, наверху
комедия, приключения, драма
2017, Франция
6.0
9 месяцев строгого режима
комедия
2013, Франция
6.0
Большая вечеринка
драма, комедия
2012, Франция / Бельгия
3.0
Кусочки льда
драма, комедия
2010, Франция
6.0
Злодей
комедия
2009, Франция
6.0
Париж
комедия, мелодрама, драма
2008, Франция
7.0
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Комедийная драма «Счастливо оставаться» стала главным триумфатором премии «Сезар»
Фильм получил шесть наград в главных номинациях.
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15 марта 2021 10:22
Новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» получил дату релиза в России
Главную роль исполнил Джейсон Стэйтем.
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11 марта 2021 10:35
Фильм «До свидания там, наверху» Альбера Дюпонтеля стал лауреатом премии «Сезар»
2 марта 2018 года прошла 43 церемония вручения премии Французской киноакадемии «Сезар». Фильм «До свидания там, наверху» Альбера Дюпонтеля получил награду в пяти
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7 марта 2018 00:42
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