Непокорный, 1999

После долгих лет, проведенных вдали от родины в тюрьме, Питу возвращается домой в город своего детства Марсель. Он и не подозревает, какие разочарования ждут его.

Его брат Джордж женился на его любимой девушке Маргарит, и теперь она готовится стать матерью. Новоиспеченная семья давно уже не ждет Питу. А его лучший друг Жиль за это время успел встать во главе местной мафии.Питу отказывается от защиты Жиля и его дружков, когда его неожиданно обвиняют в убийстве, к которому он никак не причастен.

Теперь он вынужден не только скрываться от полиции, но и противостоять банде Жиля…