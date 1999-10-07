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Непокорный
Киноафиша Фильмы Непокорный
Méditerranées

Непокорный, 1999

1999 / Франция
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

После долгих лет, проведенных вдали от родины в тюрьме, Питу возвращается домой в город своего детства Марсель. Он и не подозревает, какие разочарования ждут его.

Его брат Джордж женился на его любимой девушке Маргарит, и теперь она готовится стать матерью. Новоиспеченная семья давно уже не ждет Питу. А его лучший друг Жиль за это время успел встать во главе местной мафии.Питу отказывается от защиты Жиля и его дружков, когда его неожиданно обвиняют в убийстве, к которому он никак не причастен.

Теперь он вынужден не только скрываться от полиции, но и противостоять банде Жиля…

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 7 октября 1999
Режиссер
Филипп Беренжер
В ролях
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Энрико Ло Версо
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ришар Боринже
Гилберт Мелки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Непокорный 1 постер
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