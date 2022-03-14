Содержание:

Гаспар Ноэ — Фильмы

- Гаспар Ноэ — «Любовь»

- Гаспар Ноэ — «Экстаз»

Гаспар Ноэ — Личная жизнь

Французский и аргентинский режиссер и сценарист Гаспар Ноэ родился 27 декабря в Буэнос-Айресе, Аргентина. Лауреат премии Art Cinema Award Каннского кинофестиваля.

Гаспар родился в семье известного аргентинский интеллектуала и художника Луиса Фелипе Ноэ. В 1976 году семейство Ноэ эмигрировало в США и осело в Нью-Йорке. Когда Гаспару исполнилось 12 лет, они переехали в Париж.

В 17 лет Гаспар поступил в колледж Луи Люмьера, однако вскоре бросил обучение и стал изучать философию в университете Парижа. В 1985 году Ноэ стал ассистентом аргентинского кинорежиссера Пино Соланаса на съемках картины «Танго. Изгнание Гарделя». В 1988 году Гаспар ассистировал Соланасу на съемках ленты «Юг».

Гаспар Ноэ — Фильмы

Фильмы Ноэ отличает обилие сцен насилия и секса, воздействия психоделиков на сознание человека. Он игнорирует табу, за что получил репутацию одного из самых экстремальных режиссеров современности.

В 1985 году Ноэ дебютировал в кинематографе с короткометражкой «Лунный загар». Спустя два года выпустил вторую короткометражную работу под названием «Горькая целлюлоза». В 1991 году увидел свет третий короткий метр Гаспара Ноэ — «Падаль». Сорокаминутная драма рассказывает о парижском мяснике, который мстит насильникам за издевательства над его глухонемой дочерью. Лента получила награду Недели критики на Каннском кинофестивале. В дальнейшем Ноэ развил сюжет в своей дебютной полнометражной картине «Один против всех» (1998). Картина начинается с момента, когда мясник выходит из тюрьмы.

В 2002 году на Каннском кинофестивале состоялась премьера триллера «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в главных ролях. История об изнасиловании женщины и мести мужчин за это преступление рассказана в 13 эпизодах и в обратном хронологическом порядке. Во время премьерного показа ленты в Каннах 250 человек вышли из зала. Как оказалось, в начальных эпизодах картины использовался низкочастотный звук, вызывающий тошноту и головокружение. Такой реакции хотел добиться режиссер. Кинокритики приняли фильм неоднозначно.

В 2009 году Ноэ привез в Канны третий полнометражный фильм — психоделическую мелодраму «Вход в пустоту». Картина стала попыткой режиссера переосмыслить смерть: сюжет составлен по мотивам тибетской Книги мертвых, в которой детально описано состояние сознания в момент смерти и перерождения.

Гаспар Ноэ — «Любовь»

Скандальная 3D-драма «Любовь» была представлена на Каннском кинофестивале в 2015 году. Лента повествует о непростом любовном треугольнике, участниками которого являются молодой студент-режиссер Мерфи, художница Электра и девушка из Дании Оми. Фильм получил смешанные отзывы критиков. Из-за обилия сексуальных сцен картине не выдали прокатное удостоверение в России. В Грузии после показа работы Ноэ возбудили уголовное дело, так как содержание фильма признали порнографическим.

Гаспар Ноэ — «Экстаз»

В 2018 году в Каннах состоялась премьера следующей полнометражной работы Ноэ — музыкального триллера «Экстаз» с Софией Бутеллой в главной роли. По сюжету группа танцовщиков после репетиции развлекается на вечеринке. Кто-то добавляет в чан с сангрией ЛСД, из-за чего вечеринка превращается в хаос: танцоры следуют своим желаниям либо пытаются укрыться от собственных страхов. Картина получила награду программы «Двухнедельник режиссеров» и была благосклонно принята критиками.

Гаспар Ноэ — Личная жизнь

Ноэ женат на французском режиссере боснийского происхождения Люсиль Хадзихаллович.