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Гаспар Ноэ

Gaspar Noé
Гаспар Ноэ
Гаспар Ноэ Gaspar Noé
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Дата рождения
27 декабря 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Люсиль Адзиалилович
Люсиль Адзиалилович
состоят в браке
Биография Гаспара Ноэ

Содержание:

Гаспар Ноэ — Фильмы
 - Гаспар Ноэ — «Любовь»
 - Гаспар Ноэ — «Экстаз»
Гаспар Ноэ — Личная жизнь

Французский и аргентинский режиссер и сценарист Гаспар Ноэ родился 27 декабря в Буэнос-Айресе, Аргентина. Лауреат премии Art Cinema Award Каннского кинофестиваля.

Гаспар родился в семье известного аргентинский интеллектуала и художника Луиса Фелипе Ноэ. В 1976 году семейство Ноэ эмигрировало в США и осело в Нью-Йорке. Когда Гаспару исполнилось 12 лет, они переехали в Париж.

В 17 лет Гаспар поступил в колледж Луи Люмьера, однако вскоре бросил обучение и стал изучать философию в университете Парижа. В 1985 году Ноэ стал ассистентом аргентинского кинорежиссера Пино Соланаса на съемках картины «Танго. Изгнание Гарделя». В 1988 году Гаспар ассистировал Соланасу на съемках ленты «Юг».

Гаспар Ноэ — Фильмы

Фильмы Ноэ отличает обилие сцен насилия и секса, воздействия психоделиков на сознание человека. Он игнорирует табу, за что получил репутацию одного из самых экстремальных режиссеров современности.

В 1985 году Ноэ дебютировал в кинематографе с короткометражкой «Лунный загар». Спустя два года выпустил вторую короткометражную работу под названием «Горькая целлюлоза». В 1991 году увидел свет третий короткий метр Гаспара Ноэ — «Падаль». Сорокаминутная драма рассказывает о парижском мяснике, который мстит насильникам за издевательства над его глухонемой дочерью. Лента получила награду Недели критики на Каннском кинофестивале. В дальнейшем Ноэ развил сюжет в своей дебютной полнометражной картине «Один против всех» (1998). Картина начинается с момента, когда мясник выходит из тюрьмы.

В 2002 году на Каннском кинофестивале состоялась премьера триллера «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в главных ролях. История об изнасиловании женщины и мести мужчин за это преступление рассказана в 13 эпизодах и в обратном хронологическом порядке. Во время премьерного показа ленты в Каннах 250 человек вышли из зала. Как оказалось, в начальных эпизодах картины использовался низкочастотный звук, вызывающий тошноту и головокружение. Такой реакции хотел добиться режиссер. Кинокритики приняли фильм неоднозначно.

В 2009 году Ноэ привез в Канны третий полнометражный фильм — психоделическую мелодраму «Вход в пустоту». Картина стала попыткой режиссера переосмыслить смерть: сюжет составлен по мотивам тибетской Книги мертвых, в которой детально описано состояние сознания в момент смерти и перерождения.

Гаспар Ноэ — «Любовь»

Скандальная 3D-драма «Любовь» была представлена на Каннском кинофестивале в 2015 году. Лента повествует о непростом любовном треугольнике, участниками которого являются молодой студент-режиссер Мерфи, художница Электра и девушка из Дании Оми. Фильм получил смешанные отзывы критиков. Из-за обилия сексуальных сцен картине не выдали прокатное удостоверение в России. В Грузии после показа работы Ноэ возбудили уголовное дело, так как содержание фильма признали порнографическим.

Гаспар Ноэ — «Экстаз»

В 2018 году в Каннах состоялась премьера следующей полнометражной работы Ноэ — музыкального триллера «Экстаз» с Софией Бутеллой в главной роли. По сюжету группа танцовщиков после репетиции развлекается на вечеринке. Кто-то добавляет в чан с сангрией ЛСД, из-за чего вечеринка превращается в хаос: танцоры следуют своим желаниям либо пытаются укрыться от собственных страхов. Картина получила награду программы «Двухнедельник режиссеров» и была благосклонно принята критиками.

Гаспар Ноэ — Личная жизнь

Ноэ женат на французском режиссере боснийского происхождения Люсиль Хадзихаллович.

 

Интересные факты о Гаспаре Ноэ

- Гаспар Ноэ — атеист.

- Режиссер вдохновляется фильмами Стэнли Кубрика: в частности, большое влияние на Ноэ оказала лента «2001: Космическая одиссея».

- Ноэ был дважды номинирован на «Золотую пальмовую ветвь»: за фильмы «Необратимость» и «Вход в пустоту».

Фильмография Гаспара Ноэ
Вихрь
Вихрь
драма 2021, Франция / Бельгия / Монако
7.0
Необратимость. Полная инверсия
Необратимость. Полная инверсия
криминал, драма, мистика 2020, Франция
7.0
Вечный свет
Вечный свет
драма 2019, Франция
5.0
Экстаз
Экстаз
драма 2018, Франция
7.0
Любовь
Любовь
драма 2015, Франция
5.0
Гавана, я люблю тебя
Гавана, я люблю тебя
драма 2012, Франция / Испания
6.0
Вход в пустоту
Вход в пустоту
драма 2009, Германия / Италия / Франция
7.0
Запрещено к показу!
Запрещено к показу!
эротика, драма 2006, Великобритания / США
4.0
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Люсиль Адзиалилович
Люсиль Адзиалилович Lucile Hadzihalilovic
состоят в браке
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