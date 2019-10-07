Вечный свет, 2019

Фильм режиссера Гаспара Ноэ, в котором он признается в любви к кинематографу, моде и современной музыке.

Звезды кино Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль, играющие самих себя, обсуждают на съемочной площадке свою карьеру, продюсеров и личные проблемы. Внезапно тема разговора переходит к истории о ведьмах. Они начинают сравнивать себя со средневековыми женщинами, которые пострадали из-за инквизиции. Они и представить не могут, к чему может привести безобидная беседа.

Тем временем Генсбур получает звонок от своей маленькой дочери, которая жалуется на то, что другие дети в школе ее обижают. Звонок окончательно выбивает Шарлотту из колеи, и она не может сразу осознать тот ужас, который начинает происходить на съемочной площадке.

Съемочная группа и актеры начинают готовиться к большой сцене, где Генсбур в платье с высоким вырезом и другие женщины в коротких черных платьях будут привязаны к столбу, как ведьмы. Одна из актрис даже жалуется, что обнаженные кадры не были предусмотрены в ее контракте, и просит дополнительные деньги. Должна получиться кульминационная сцена картины, над которой они работают. Тем временем персонаж актрисы Беатрис Даль ведет себя достаточно некомпетентно и постоянно опаздывает, а вскоре и вовсе пытается занять место режиссера. Теперь продюсер фильма начинает замышлять ее увольнение, которое тоже своего рода сжигание современной ведьмы. Все это происходит на фоне бесконечного шума, хаоса и полной тьмы, а состояние женщин на столбе ухудшается.

«Вечный свет», посвященный кинематографу, представляет собой сюрреалистическое путешествие в один съемочный день гипнотического фильма, в котором актрисы борются с собственными демонами и становятся жертвами моды.