Вечный свет, 2019

Фильм режиссера Гаспара Ноэ, в котором он признается в любви к кинематографу, моде и современной музыке.
Звезды кино Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль, играющие самих себя, обсуждают на съемочной площадке свою карьеру, продюсеров и личные проблемы. Внезапно тема разговора переходит к истории о ведьмах. Они начинают сравнивать себя со средневековыми женщинами, которые пострадали из-за инквизиции. Они и представить не могут, к чему может привести безобидная беседа.
Тем временем Генсбур получает звонок от своей маленькой дочери, которая жалуется на то, что другие дети в школе ее обижают. Звонок окончательно выбивает Шарлотту из колеи, и она не может сразу осознать тот ужас, который начинает происходить на съемочной площадке.
Съемочная группа и актеры начинают готовиться к большой сцене, где Генсбур в платье с высоким вырезом и другие женщины в коротких черных платьях будут привязаны к столбу, как ведьмы. Одна из актрис даже жалуется, что обнаженные кадры не были предусмотрены в ее контракте, и просит дополнительные деньги. Должна получиться кульминационная сцена картины, над которой они работают. Тем временем персонаж актрисы Беатрис Даль ведет себя достаточно некомпетентно и постоянно опаздывает, а вскоре и вовсе пытается занять место режиссера. Теперь продюсер фильма начинает замышлять ее увольнение, которое тоже своего рода сжигание современной ведьмы. Все это происходит на фоне бесконечного шума, хаоса и полной тьмы, а состояние женщин на столбе ухудшается.
«Вечный свет», посвященный кинематографу, представляет собой сюрреалистическое путешествие в один съемочный день гипнотического фильма, в котором актрисы борются с собственными демонами и становятся жертвами моды.
Премьера кинокартины «Вечный свет» прошла во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2019 году.
Режиссером и сценаристом является Гаспар Ноэ, многократный номинант и обладатель нескольких наград Каннского кинофестиваля. Режиссер известен своими необычными и скандальными работами в кино: «Любовь», «Вход в пустоту», «Необратимость», «Один против всех», «Экстаз».
Изначально Гаспар Ноэ получил задание снять 15-минутную рекламу парижскому дому высокой моды Saint Laurent. Однако позже режиссер решил превратить рекламный проект в настоящий психоделический триллер.
Хронометраж «Вечного света» составляет всего 50 минут. Режиссер планировал показать расширенную версию длительностью 66 минут в рамках кинофестиваля Tribeca.
Продюсером проекта выступил бренд Saint Laurent.
Главные роли в картине «Вечный свет» исполнили Шарлотта Генсбур («Меланхолия», «Нимфоманка», «Маленькая воровка») и Беатрис Даль («Ночь на Земле», «Наш рай», «Тридцать семь и два по утрам»).
Также в фильме появляются Карл Глусман и Эбби Ли. Это не первая совместная работа актеров. Ранее они вместе сыграли в картине «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна. Карл Глусман также не в первый раз работает с режиссером Гаспаром Ноэ: актер сыграл главную роль в фильме «Любовь».
Во время премьеры «Вечного света» на Каннском кинофестивале присутствовали медицинские работники, чтобы в случае чего оказать помощь тем зрителям, которым станет плохо во время просмотра.
Фильм — посвящение искусству кино, моды и современной музыки. Гипнотическое путешествие длиной в один съемочный день по декорациям причудливого фильма, главную роль в котором исполняет Шарлотта Генсбур. Фильм, спродюсированный модным домом Сен-Лоран, в котором любимые актрисы Ноэ — Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль — сталкиваются с современными ведьмами, жертвами моды и собственными демонами.