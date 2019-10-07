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Вечный свет Вечный свет
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Lux Æterna

Вечный свет, 2019

2019 / Франция
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Шокирующая драма о жертвах моды и современных ведьмах.
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Фильм режиссера Гаспара Ноэ, в котором он признается в любви к кинематографу, моде и современной музыке. 

Звезды кино Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль, играющие самих себя, обсуждают на съемочной площадке свою карьеру, продюсеров и личные проблемы. Внезапно тема разговора переходит к истории о ведьмах. Они начинают сравнивать себя со средневековыми женщинами, которые пострадали из-за инквизиции. Они и представить не могут, к чему может привести безобидная беседа. 

Тем временем Генсбур получает звонок от своей маленькой дочери, которая жалуется на то, что другие дети в школе ее обижают. Звонок окончательно выбивает Шарлотту из колеи, и она не может сразу осознать тот ужас, который начинает происходить на съемочной площадке.

 Съемочная группа и актеры начинают готовиться к большой сцене, где Генсбур в платье с высоким вырезом и другие женщины в коротких черных платьях будут привязаны к столбу, как ведьмы. Одна из актрис даже жалуется, что обнаженные кадры не были предусмотрены в ее контракте, и просит дополнительные деньги. Должна получиться кульминационная сцена картины, над которой они работают. Тем временем персонаж актрисы Беатрис Даль ведет себя достаточно некомпетентно и постоянно опаздывает, а вскоре и вовсе пытается занять место режиссера. Теперь продюсер фильма начинает замышлять ее увольнение, которое тоже своего рода сжигание современной ведьмы. Все это происходит на фоне бесконечного шума, хаоса и полной тьмы, а состояние женщин на столбе ухудшается. 

«Вечный свет», посвященный кинематографу, представляет собой сюрреалистическое путешествие в один съемочный день гипнотического фильма, в котором актрисы борются с собственными демонами и становятся жертвами моды. 

Премьера кинокартины «Вечный свет» прошла во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2019 году.

Режиссером и сценаристом является Гаспар Ноэ, многократный номинант и обладатель нескольких наград Каннского кинофестиваля. Режиссер известен своими необычными и скандальными работами в кино: «Любовь», «Вход в пустоту», «Необратимость», «Один против всех», «Экстаз».

Изначально Гаспар Ноэ получил задание снять 15-минутную рекламу парижскому дому высокой моды Saint Laurent. Однако позже режиссер решил превратить рекламный проект в настоящий психоделический триллер. 

Хронометраж «Вечного света» составляет всего 50 минут. Режиссер планировал показать расширенную версию длительностью 66 минут в рамках кинофестиваля Tribeca. 

Продюсером проекта выступил бренд Saint Laurent.

Главные роли в картине «Вечный свет» исполнили Шарлотта Генсбур («Меланхолия», «Нимфоманка», «Маленькая воровка») и Беатрис Даль («Ночь на Земле», «Наш рай», «Тридцать семь и два по утрам»). 

Также в фильме появляются Карл Глусман и Эбби Ли. Это не первая совместная работа актеров. Ранее они вместе сыграли в картине «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна. Карл Глусман также не в первый раз работает с режиссером Гаспаром Ноэ: актер сыграл главную роль в фильме «Любовь».

Во время премьеры «Вечного света» на Каннском кинофестивале присутствовали медицинские работники, чтобы в случае чего оказать помощь тем зрителям, которым станет плохо во время просмотра. 

Фильм — посвящение искусству кино, моды и современной музыки. Гипнотическое путешествие длиной в один съемочный день по декорациям причудливого фильма, главную роль в котором исполняет Шарлотта Генсбур. Фильм, спродюсированный модным домом Сен-Лоран, в котором любимые актрисы Ноэ — Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль — сталкиваются с современными ведьмами, жертвами моды и собственными демонами.

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 ноября 2020
Премьера в мире 7 октября 2019
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Гаспар Ноэ
Гаспар Ноэ
В ролях
Беатрис Даль
Беатрис Даль
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Мика Арганараз
Мика Арганараз
Янник Боно
Луп Бранкович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечный свет 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Вечный свет» – это нечто на грани кино и видеоарта. Объяснить, о чем же этот относительно новый фильм аргентинца Гаспара Ноэ, довольно сложно, потому что, как и в его предыдущей картине «Экстаз», сюжет практически отсутствует. Зрителю дают тайком взглянуть на съемки фильма о средневековой инквизиции, поставленного в современных декорациях. Здесь царит атмосфера хаоса: режиссер собачится с продюсером, исполнительница главной роли обеспокоена школьным инцидентом…
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bum.91 4 июня 2019, 22:39
Обращаюсь к кинотеатру Орленок в Городе Нижний Новгород , покажите этот фильм , позалуйста , ну очень очень позалуйста
bum.91 16 ноября 2020, 21:06
Нижний новгород , тоже хочет это узреть! Мы не чем не хуже Москвы, мы столица Приаолжья! Черт подбери!
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