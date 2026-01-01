ГАИшник остановил и спросил: «Куда едете?» Вот зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно правильно отвечать

Зачем нужно оставлять стакан с солью в комнате на ночь: зарубите на носу и родне расскажите

Положите лист лаврушки в свой кошелек: лишь единицы знают, чем это обернется

Представьте «Пса» в тайге, но без харизмы Панфилова и шуток Гнездилова: новинка НТВ плоха по всем фронтам

Бесцельно бродит по Петербургу и чинит старую рухлядь: куда «пропал» Устюгов из «Ментовских войн»

Детективам НТВ до этого сериала как до Луны: «Большая маленькая ложь» возвращается спустя 9 лет

«Как там Кармайн»: «Сопрано» получит вторую жизнь, но без нюансов для России не обошлось

Никто в них не верил, но они это сделали: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые (к удивлению зрителей) смогли дожить до финала

Парк очень странного периода: на «Нетфликс» нашли замену сериалу о детишках из Хоукинса — но вместо Векны совсем другие монстры

«Гнойная заноза на теле нашего кинематографа» — кричал Михалков на празднике в честь «Москва слезам не верит»