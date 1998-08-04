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Plaisir (et ses petits tracas), Le / Pleasure (And Its Little Inconveniences)

Наслаждение, 1998

1998 / Франция / Бельгия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5
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6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 4 августа 1998
Режиссер
Николас Бухриф
В ролях
Матье Кассовиц
Матье Кассовиц
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Джули Гайе
Флоранс Томассен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наслаждение 1 постер
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