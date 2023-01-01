Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальное. Прямой эфир"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Щепка
Фильмы похожие на Щепка
Sliver
Щепка
1993 / США
5.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Щепка
Вся информация о фильме
Основной инстинкт 2: Жажда риска
триллер, криминал
2006, Германия / Великобритания / США / Испания
6.0
Убей меня нежно
триллер, драма, мелодрама, детектив
2002, США / Великобритания
5.0
Дьявольщина
триллер, криминал
1996, США
5.0
Последний танец
драма
1996, США
8.0
Чeстная игра
боевик, мелодрама, триллер
1995, США
4.0
Перекресток
драма
1994, США
6.0
Разоблачение
драма, триллер
1994, США
6.0
Специалист
драма, боевик
1994, США / Перу
5.0
Непристойное предложение
мелодрама, драма
1993, США
7.0
Тело как улика
триллер, мелодрама, драма
1992, США / Германия
5.0
Основной инстинкт
драма, триллер
1992, США / Франция
5.0
Одинокая белая женщина
драма, триллер
1992, США
6.0
Ножницы
триллер
1991, США
6.0
Дикая орхидея
мелодрама, драма
1990, США
4.0
9 1/2 недель
мелодрама, драма
1986, США
6.0
Гонка со временем
триллер
2021, США
4.0
Игры патриотов
триллер, криминал
1992, США
8.0
Солт
триллер
2010, США
6.0
Роковая связь
боевик, триллер, криминал
2019, США
6.0
Крепкий орешек 3
триллер, криминал, боевик
1995, США
7.0
Помнить
триллер
2015, Канада
6.0
Незнакомец внутри
триллер
2013, Дания
3.0
Секунда до смерти
триллер
2002, США
5.0
Леший
триллер
1998, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Вопреки слухам: обомлеете, узнав правду о родстве Пушкиных из «Женских историй»
Еще одна актриса умерла: разбитый горем Певцов сообщил о своей потере
«Снято в студии»: сделано заявление об обмане Пересильд в «Вызове»
Астрологи назвали самые лживые знаки Зодиака: не стоит им верить
Не прошел испытание славой: куда пропал Горонок из фильма «Все будет хорошо»
Эта советская актриса произвела фурор в Голливуде: у нас никто не считает умницей и красавицей
Тест: в чем выражается ваша любовь?
В «Джентльменах удачи» показали особое тату: говорит о Доценте больше, чем сшитое дело
Гузееву оставили без работы: фрик-невеста из шоу «Давай поженимся!» отличилась
Вот чем Сагаловой насолили остальные Букины, от которых она уже давно отреклась
Доярка из Хацапетовки годится избраннику в матери: на них даже смотреть неловко
Приходится сниматься бесплатно: Серебрякову не оставили выбора
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить