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Щепка
Щепка, 1993: актеры и роли
Sliver
Щепка
1993 / США
5.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Щепка, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филлип Нойс
Phillip Noyce
В ролях
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Уильям Болдуин
William Baldwin
Том Беренджер
Tom Berenger
Полли Уокер
Polly Walker
Коллин Кэмп
Colleen Camp
Аманда Формэн
Мартин Ландау
Martin Landau
С. С. Х. Паундер
Нина Фох
Nina Foch
Кин Кертис
Николас Прайор
Nicholas Pryor
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