Святой, 1997

Вэл Килмер играет роль знаменитого шпиона Саймона Тамплиера, завоевавшего репутацию неуловимого из-за своего редчайшего дара перевоплощения. Уставший от участия в сомнительных предприятиях, Саймон решает, что следующее задание станет последним.
Однако оно обещает быть нешуточным. Могущественный промышленный магнат из России Иван Третьяк поручает Саймону добыть сенсационную технологию производства самой дешевой в мире энергии, разработанную гениальным ученым Эммой Рассел.
С помощью этой технологии он намерен подчинить себе Россию, переживающую не лучшие времена. В дальнейшие планы магната входит мировое господство…