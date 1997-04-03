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Святой
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The Saint

Святой, 1997

1997 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Вэл Килмер играет роль знаменитого шпиона Саймона Тамплиера, завоевавшего репутацию неуловимого из-за своего редчайшего дара перевоплощения. Уставший от участия в сомнительных предприятиях, Саймон решает, что следующее задание станет последним.

Однако оно обещает быть нешуточным. Могущественный промышленный магнат из России Иван Третьяк поручает Саймону добыть сенсационную технологию производства самой дешевой в мире энергии, разработанную гениальным ученым Эммой Рассел.

С помощью этой технологии он намерен подчинить себе Россию, переживающую не лучшие времена. В дальнейшие планы магната входит мировое господство…

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 3 апреля 1997
Премьера онлайн 2 января 2018
Премьера в мире 3 апреля 1997
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $68 000 000
Режиссер
Филлип Нойс
Филлип Нойс
В ролях
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Валерий Николаев
Валерий Николаев
Генри Гудман
Генри Гудман
Евгений Лазарев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Святой 2 постера
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