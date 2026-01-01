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Фильмография
Мунго МакКей
Mungo McKay
Киноафиша
Персоны
Мунго МакКей
Мунго МакКей
Mungo McKay
Дата рождения
22 января 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Австралия, Австралия
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Воины света
(2010)
4.6
Любовь и недоверие
(2010)
4.3
Хищник. Дожить до рассвета
(2024)
Фильмография Мунго МакКей
4.3
Хищник. Дожить до рассвета
The Red
триллер, ужасы
2024, Австралия / США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Воины света
Daybreakers
ужасы, триллер, драма, боевик
2010, Австралия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.6
Любовь и недоверие
Love & Distrust
драма
2010, США
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