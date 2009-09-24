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Van Diemen's Land
Van Diemen's Land
Van Diemen's Land, 2009
2009 / Австралия
Трейлер
6.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
триллер
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6.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2009
Премьера в мире
24 сентября 2009
Режиссер
Джонатан Ауф Дер Хайде
В ролях
Оскар Реддинг
Артур Энджел
Пол Эшкрофт
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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