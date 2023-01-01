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Вики Кристина Барселона Вики Кристина Барселона
Киноафиша Фильмы Вики Кристина Барселона Вики Кристина Барселона, 2008: актеры и роли
Vicky Cristina Barcelona Вики Кристина Барселона 2008 / США / Испания
7.1 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Вики Кристина Барселона, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вуди Аллен Вуди Аллен Woody Allen
В ролях
Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Хавьер Бардем Хавьер Бардем Javier Bardem Ребекка Холл Ребекка Холл Rebecca Hall Крис Мессина Крис Мессина Chris Messina Патришия Кларксон Патришия Кларксон Patricia Clarkson Кевин Данн Кевин Данн Kevin Dunn Абель Фолк Abel Folk Льюис Омар Хауме Монтане Jaume Montané Зак Орт Зак Орт Zak Orth Кэрри Престон Кэрри Престон Carrie Preston Пабло Шрайбер Пабло Шрайбер Pablo Schreiber
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