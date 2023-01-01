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Вики Кристина Барселона
Вики Кристина Барселона, 2008: актеры и роли
Vicky Cristina Barcelona
Вики Кристина Барселона
2008 / США / Испания
Трейлер
7.1
Оцените
90
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Вики Кристина Барселона, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вуди Аллен
Woody Allen
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Ребекка Холл
Rebecca Hall
Крис Мессина
Chris Messina
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Кевин Данн
Kevin Dunn
Абель Фолк
Abel Folk
Льюис Омар
Хауме Монтане
Jaume Montané
Зак Орт
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