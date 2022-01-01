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Дэвид Галпилил
Дэвид Галпилил
David Gulpilil
О персоне
Фильмография
Дэвид Галпилил
David Gulpilil
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Дата рождения
1 июля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дэвида Галпилила
Родился 1 июля 1953 года. Манингрида, Австралия.
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Фильмография Дэвида Галпилила
Бремя
драма, ужасы
2017, Австралия
6.0
Страна Чарли
драма
2013, Австралия
7.0
Satellite Boy
приключения, семейный, драма
2012, Австралия
6.0
Австралия
драма, вестерн, военный, приключения
2008, США / Австралия
7.0
Десять каноэ
драма, исторический, комедия, приключения
2006, Австралия
7.0
Предложение
драма, боевик, криминал
2005, Австралия
7.0
Крокодил Данди
приключения, комедия
1986, Австралия
6.0
Мальчик и океан
драма, детский
1976, Австралия
7.0
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