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Дэвид Галпилил

David Gulpilil
Дэвид Галпилил
Дэвид Галпилил David Gulpilil
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Дата рождения
1 июля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дэвида Галпилила

Родился 1 июля 1953 года. Манингрида, Австралия.

Фильмография Дэвида Галпилила
Бремя
Бремя
драма, ужасы 2017, Австралия
6.0
Страна Чарли
Страна Чарли
драма 2013, Австралия
7.0
Satellite Boy
Satellite Boy
приключения, семейный, драма 2012, Австралия
6.0
Австралия
Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.0
Десять каноэ
Десять каноэ
драма, исторический, комедия, приключения 2006, Австралия
7.0
Предложение
Предложение
драма, боевик, криминал 2005, Австралия
7.0
Крокодил Данди
Крокодил Данди
приключения, комедия 1986, Австралия
6.0
Мальчик и океан
Мальчик и океан
драма, детский 1976, Австралия
7.0
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