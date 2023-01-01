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Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла"
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Австралия
Австралия, 2008: актеры и роли
Australia
Австралия
2008 / США / Австралия
Трейлер
7.3
Оцените
68
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Австралия, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Баз Лурманн
Baz Luhrmann
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Хью Джекман
Hugh Jackman
Дэвид Уэнэм
David Wenham
Брайан Браун
Bryan Brown
Брюс Спенс
Bruce Spence
Джек Томпсон
Jack Thompson
Яцек Коман
Jacek Koman
Билл Хантер
Bill Hunter
Джон Джаррэтт
Эсси Дэвис
Essie Davis
Рэй Барретт
Дэвид Галпилил
David Gulpilil
Шон Холл
Керри Уокер
Мэттью Уиттет
Matthew Whittet
Ва Юэн
Бен Мендельсон
Ben Mendelsohn
Тони Бэрри
Tony Barry
Бэрри Отто
Barry Otto
В прокате
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Вызов
Рецензия
Отзывы
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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