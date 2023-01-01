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Киноафиша Фильмы Австралия Австралия, 2008: актеры и роли
Australia Австралия 2008 / США / Австралия
7.3 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Австралия, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Баз Лурманн Баз Лурманн Baz Luhrmann
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Дэвид Уэнэм Дэвид Уэнэм David Wenham Брайан Браун Брайан Браун Bryan Brown Брюс Спенс Брюс Спенс Bruce Spence Джек Томпсон Джек Томпсон Jack Thompson Яцек Коман Яцек Коман Jacek Koman Билл Хантер Bill Hunter Джон Джаррэтт Эсси Дэвис Эсси Дэвис Essie Davis Рэй Барретт Дэвид Галпилил Дэвид Галпилил David Gulpilil Шон Холл Керри Уокер Мэттью Уиттет Matthew Whittet Ва Юэн Бен Мендельсон Бен Мендельсон Ben Mendelsohn Тони Бэрри Tony Barry Бэрри Отто Barry Otto
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
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2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
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