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Брюс Спенс
Брюс Спенс
Bruce Spence
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Брюс Спенс
Bruce Spence
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Дата рождения
17 сентября 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Окленд, Новая Зеландия
Биография Брюса Спенса
Родился 17 сентября 1945 года. Окленд, Новая Зеландия.
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Фильмография Брюса Спенса
Боги Египта
приключения, фэнтези
2016, США
7.0
Флэшбэк
триллер
2015, Австралия
6.0
Австралия
драма, вестерн, военный, приключения
2008, США / Австралия
7.0
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Безумный Макс 3: Под куполом грома
боевик, приключения, фантастика
1985, США / Австралия
7.0
Там, где мечтают зеленые муравьи
драма
1984, ФРГ / Австралия
5.0
Безумный Макс 2: Воин дороги
боевик, триллер, приключения, фантастика
1981, Австралия
7.0
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28 октября 2020 16:03
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