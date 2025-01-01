Когда миловидную вдову вынуждают передать старенькую ферму ее бывшему, бессовестному и могущественному любовнику, она, в последней попытке спасти хозяйство, обращается за поддержкой к враждующему с ней соседу. С великой изобретательностью и усилиями они сводят концы с концами, лишь бы выплатить долги. Но настоящие неприятности для них еще только начинаются. Движимые глубокой ненавистью к врагу, — и все больше привязываясь друг к другу, — они стойко противостоят угрозам, предательству и саботажу, покуда — в драматической, предельно напряженной кульминации — не восторжествует их блистательная победа.