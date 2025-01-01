Когда миловидную вдову вынуждают передать старенькую ферму ее бывшему, бессовестному и могущественному любовнику, она, в последней попытке спасти хозяйство, обращается за поддержкой к враждующему с ней соседу. С великой изобретательностью и усилиями они сводят концы с концами, лишь бы выплатить долги. Но настоящие неприятности для них еще только начинаются. Движимые глубокой ненавистью к врагу, — и все больше привязываясь друг к другу, — они стойко противостоят угрозам, предательству и саботажу, покуда — в драматической, предельно напряженной кульминации — не восторжествует их блистательная победа.
|25 октября 1978
|Россия
|12+
|8 июня 1979
|Ирландия
|PG
|6 января 1979
|Италия
|25 октября 1978
|Казахстан
|25 октября 1978
|Канада
|14A
|1 августа 1979
|Польша
|7
|25 октября 1978
|США
|25 октября 1978
|Украина
|2 мая 1979
|Франция