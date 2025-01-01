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Постер фильма Приближается всадник
Постер фильма Приближается всадник
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Приближается всадник

Приближается всадник

Comes a Horseman 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Когда миловидную вдову вынуждают передать старенькую ферму ее бывшему, бессовестному и могущественному любовнику, она, в последней попытке спасти хозяйство, обращается за поддержкой к враждующему с ней соседу. С великой изобретательностью и усилиями они сводят концы с концами, лишь бы выплатить долги. Но настоящие неприятности для них еще только начинаются. Движимые глубокой ненавистью к врагу, — и все больше привязываясь друг к другу, — они стойко противостоят угрозам, предательству и саботажу, покуда — в драматической, предельно напряженной кульминации — не восторжествует их блистательная победа.

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1978
Премьера онлайн 25 октября 1978
Премьера в мире 25 октября 1978
Дата выхода
25 октября 1978 Россия 12+
8 июня 1979 Ирландия PG
6 января 1979 Италия
25 октября 1978 Казахстан
25 октября 1978 Канада 14A
1 августа 1979 Польша 7
25 октября 1978 США
25 октября 1978 Украина
2 мая 1979 Франция
MPAA PG
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $9 585 769
Производство Chartoff-Winkler Productions
Другие названия
Comes a Horseman, Eine Farm in Montana, Llega un jinete, Arriba un genet, Arriva un cavaliere libero e selvaggio, Asb-savaary Mi-aayad, Aufstand der Aufrechten, Comes a Horseman Wild and Free, Det kom en cowboy, Det kommer en ryttare, Dolazi jahac, Een ruiter wild en vrij, Eve Gelen Atlı, Ha eljő a lovas, Hvor vinden raser, Jezdec prihaja, Kamuzu A Hôsuman, Le souffle de la tempête, Llega un jinete libre y salvaje, Przybywa jeździec, Raízes da Ambição, Sosea odată un călăreț, Tuli ratsain vieras mies, Uma Mulher Implacável, Ελεύθερος καβαλλάρης, Конникът, Приближается всадник, カムズ・ア・ホースマン
Режиссер
Алан Дж. Пакула
В ролях
Джеймс Каан
Джеймс Каан
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
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