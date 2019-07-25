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TheatreHD: Трилогия братьев Леман
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The Lehman Trilogy

TheatreHD: Трилогия братьев Леман, 2019

2019 / Великобритания
8.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 9
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О фильме

Лондонская премьера современной пьесы, посвященной расцвету и краху финансового гиганта «Леман Бразерс», на самом деле — сага, охватывающая едва ли не всю американскую историю последних двух веков. Этот современный вариант «Трилогии желаний» Драйзера поставил Сэм Мендес, пригласив сыграть разные поколения семьи денежных воротил всего трёх актёров: Саймона Рассела Била, Адама Годли и Бена Майлза. Результат: пять номинаций на премию «Оливье» 2019 года, включая «лучший спектакль», «лучший режиссер» и «лучший актер» (тут в номинанты попали все три исполнителя главных ролей). В 1844 году 23-летний Генри Леман, сын еврейского торговца скотом из Баварии, высадился на берега Соединенных Штатов с одним чемоданом в руках. Он поселился в маленьком городке в штате Алабама и открыл магазинчик галантереи «Г. Леман». Через несколько лет к нему присоединились братья – Эммануэль и Мейер, и фирма стала называться Lehman Brothers… В историю мировой экономики это название навсегда вошло после 2008 года, когда банкротство компании, которая стоила к тому времени сотни миллиардов долларов, привело к грандиозному кризису, затронувшему всех и всё. Сэм Мендес, признанный по обе стороны Атлантики британский режиссер, работал над спектаклем три года: пьеса итальянца Стефана Массини адаптировалась не только вдумчивым драматургом Беном Пауэром, но и при живом участии всей немногочисленной труппы. Актеры были выбраны не случайно, и не случайно все они стали номинантами премии Оливье за «Лучшую мужскую роль». Саймон Расселл Бил, Адам Годли и Бен Майлз — всего три актёра (но каких!) исполняют практически все роли: а это не только три брата-основателя, но и их потомки, жены, младенцы, деловые партнеры, юные знойные красавицы и прочие второстепенные лица. Эта поистине виртуозная режиссерская работа и совершенный актёрский триумф великолепной тройки британских звезд заслуженно вызвал восторги и критиков, и публики. Дизайнер Эс Дэвлин (еще один номинант на премию «Оливье» за эту постановку) соорудила на сцене вращающуюся стеклянную коробку: словно срез одного этажа нью-йоркского небоскреба, обставленный лаконичной офисной мебелью, – и добавила масштаба с помощью монохромных видеопроекций на задник. Композитор Ник Пауэлл усадил в глубине сцены пианиста-тапёра для создания атмосферы. Художник по костюмам Катрина Линдси одела главных героев в строгие сюртуки-тройки середины XIX века, которые останутся на них до конца представления. И вот готов идеальный нейтральный бэкграунд для того, чтобы продемонстрировать театр во всей его мощи. При помощи актерского мастерства (ведущее трио демонстрирует высший пилотаж перевоплощений и взаимодействий друг с другом) перед зрителем создается эпичное полотно, рассказывающее не просто историю одной семьи эмигрантов, но и историю становления капиталистического строя мощнейшей державы. Мурашки по коже бегут уже через пять минут спектакля, когда играющий юного Генри Лемана седовласый Саймон Расселл Бил произносит свои первые реплики от третьего лица: «Он глубоко вздохнул, взял свой чемодан и быстро пошёл, несмотря на то, что не знал, куда идти. Но, как и многие другие, он вошёл в волшебную музыкальную шкатулку под названием Америка»... Режиссёр, как и автор пьесы, оставляют мораль за скобками своего рассказа. Этичны ли поступки братьев, так ли привлекательна «американская мечта», от чего приходится отказываться, когда ты взбираешься на вершину финансового успеха, в чём вообще смысл эфемерного бизнеса, в котором «деньги делают деньги» и ничего больше, — со всеми этими вопросами зритель останется после спектакля наедине. Как и с редким ощущением, что только что он видел настоящее театральное чудо.

8.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 9
Продолжительность 4 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 25 июля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Сэм Мендес
Сэм Мендес
В ролях
Саймон Расселл Бил
Саймон Расселл Бил
Бен Майлз
Адам Годли
Адам Годли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Трилогия братьев Леман 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Пьесу «Трилогия братьев Леман» адаптируют в виде телесериала Шоу расскажет о банкротстве компании Lehman Brothers, которое сыграло важную роль в развитии финансового кризиса 2007—2008 годов.
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30 ноября 2021 16:46
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