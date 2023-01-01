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Короли улиц Короли улиц
Киноафиша Фильмы Короли улиц Короли улиц, 2008: актеры и роли
Street Kings Короли улиц 2008 / США
7.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Короли улиц, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Эйр Дэвид Эйр David Ayer
В ролях
Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves Хью Лори Хью Лори Hugh Laurie Крис Эванс Крис Эванс Chris Evans Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Наоми Харрис Наоми Харрис Naomie Harris Амаури Ноласко Джей Мор Джей Мор Jay Mohr Кейт Кларк Kate Clark Патрик Галлахер Патрик Галлахер Patrick Gallagher Коммон Коммон Common Терри Крюс Терри Крюс Terry Crews
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