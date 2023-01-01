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Короли улиц
Короли улиц, 2008: актеры и роли
Street Kings
Короли улиц
2008 / США
Трейлер
7.7
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 6.8
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Короли улиц, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Эйр
David Ayer
В ролях
Киану Ривз
Keanu Reeves
Хью Лори
Hugh Laurie
Крис Эванс
Chris Evans
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Наоми Харрис
Naomie Harris
Амаури Ноласко
Джей Мор
Jay Mohr
Кейт Кларк
Kate Clark
Патрик Галлахер
Patrick Gallagher
Коммон
Common
Терри Крюс
Terry Crews
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2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
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