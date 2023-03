Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо»

В день премьеры последнего сезона «Теда Лассо» вспоминаем наши самые любимые сцены из сериала.

Тед готов пойти на развод ради счастья жены (эпизод 1.5)

Как известно, Билл Лоуренс – мастер в одно мгновение превращать уморительную комедию в проникновенную драму, и финал «Линии загара» в очередной раз это подтвердил. После мучительных попыток починить свой брак Тед понимает, что некоторые вещи невозможно восстановить, и решает избавить себя и свою жену Мишель от дальнейшей боли. Стоя под дождем под аккомпанемент песни Forever от Mumford & Sons, Тед отпускает ее, обещая, что сам он будет в порядке. Этот эпизод стал катализатором сюжетной линии о ментальном здоровье Теда – одной из лучших во всем сериале, и в нем же Тед получает важный урок: отпускать и бросать что-то – не одно и то же.

Избавление от духов на стадионе (эпизод 1.6)

Не менее талантливо Лоуренс может и совмещать смех со сложными эмоциями героев. В по-детски глупом – а ровно поэтому и таком славном – эпизоде «Два туза» игроки «Ричмонда» намереваются изгнать со стадиона духов, из-за которых Дани якобы получил травму во время тренировки. По очереди они складывают вместе дорогие их сердцам предметы: детское одеялко Роя, фото сборной Нигерии 1994 года Сэма, ключи от «Ламборгини Колина» (почему бы и нет?). Но особенно прекрасно в этом эпизоде появление Джейми: несмотря на свое эго размером со всю Великобританию, он не просто приходит на «церемонию», но и жертвует своими первыми бутсами, доставшимися от мамы. Произнесенный им монолог не просто очеловечивает Тартта, но и неизбежно заставляет проникнуться к нему.

Первая паническая атака Теда (эпизод 1.7)

Это так глупо, что гениально – так можно описать провернутый в «Вернем Ребекке былое величие» трюк с приставучей песней Let It Go из «Холодного сердца»: она становится триггером для первой панической атаки Теда. В строчках о сокрытии чувств и притворстве во время бушующего внутри шторма непробиваемый оптимист узнает самого себя: его брак развалился, команда под его руководством вот-вот вылетит из премьер-лиги, а сохранять оптимизм и внушать всем вокруг надежду становится все труднее. Этот момент еще и зеркалит четвертый эпизод «Ради детей», где в трудную минуту Тед поддержал Ребекку – на этот раз она становится его спасательным кругом и оказывается все ближе к тому, чтобы бросить свой план мести бывшему мужу, очаровавшись, как и большинство, дружелюбием тренера Лассо.

Игра в дартс между Тедом и Рупертом (эпизод 1.8)

После панической атаки Теда дружба между ним и Ребеккой только крепнет: эти двое то и дело приходят на помощь друг другу. Узнав от своего бывшего мужа, что он таки нашел способ вернуться к управлению клубом – пусть и опосредованно, – Ребекка приходит в отчаяние. Но Тед, как известно, за своих всегда заступается и потому предлагает Руперту «дружеское» соревнование в дартс: в случае победы тренера тот обещает и близко не подходить к предназначенному для персонала и управления клуба VIP-боксу на стадионе. За игрой наблюдает весь кишащий болельщиками «Ричмонда» паб, и хотя борьба у них выходит довольно напряженной, лучшим в этом эпизоде оказывается речь Теда о прелестях любопытства, которым Руперт не отличается, что в итоге и приводит к его поражению.

Завершение карьеры Роя (эпизод 1.10)

Иногда нам требуется какой-нибудь знак, чтобы признать, что мы не молодеем. В случае Роя этим знаком становится поврежденное в игре против «Манчестер Сити» колено – некогда звезда премьер-лиги, а теперь довольно слабый игрок, Рой вынужден смириться с фактом, что возраст берет свое и что ему пора покинуть футбол. Тем не менее делает он это не только на своих условиях – иначе и быть не могло, – но еще и с триумфом: сумев настигнуть самого Джейми Тартта, он не дает ему забить гол в ворота «Ричмонда». Под рукоплескания и восхищенные крики стадиона Рой с достоинством покидает поле на своих ногах, а не на носилках, передав капитанскую повязку Айзеку. Но по-настоящему трогательным этот момент становится позже, когда утешить его приходит Кили. В пустой раздевалке его настигает разочарование, и он очень агрессивно требует оставить его одного – Кили же молча его обнимает, и благодаря этому простому жесту Рой едва ли не впервые показывается очень уязвимым.

Рождественский ужин у Хиггинса (эпизод 2.4)

Может, рождественская серия «Теда Лассо» и не имела особого влияния на сюжет сериала и местами была чересчур приторной, но в этом и есть ее прелесть – что еще может быть нужно от праздничного эпизода? В «Духе Рождества» одна сцена лучше другой: спасение Теда от одиночества Ребеккой, перестрелка игрушечными пистолетами в доме Хиггинса, превратившееся в поиски дантиста «секси-Рождество» Кили и Роя. А также праздничный ужин в доме Хиггинса, куда приходят практически все игроки клуба. Лесли делает для них то же самое, что делает для своих зрителей «Тед Лассо», – поднимает настроение и окружает теплом, когда это особенно нужно.

Возвращение Роя в качестве тренера (эпизод 2.5)

Можно вечно смотреть, как Рой Кент руководит футбольной командой маленьких девочек, но его возвращение в «Ричмонд» – один из самых запоминающихся моментов сезона. Суровый и на первый взгляд грозный Рой превращается в героя какого-нибудь из бесконечного множества ромкомов: участвуя в разговорном шоу о футболе, он внезапно осознает, что ему нужно принять предложение Теда тренировать «Ричмонд» и вернуться таким образом в игру. В этот же момент он срывается с места и мчится на стадион, попутно преодолевая то и дело возникающие препятствия: больное колено, перекрытую улицу и недоверчивую охрану «Нельсон Роуд». «Тренером ты меня покорил», – скажет он Теду – отсылка к фильму «Джерри Магуайр», от которой у Бирда даже дыхание перехватит. В общем, пятый эпизод – это триумф ромкоммунизма.

Рой обнимает Джейми после проигрыша (эпизод 2.8)

Эта сцена попала в наш список сразу по нескольким причинам. Во-первых, она стала поворотной точкой в отношениях Роя и Джейми: прежде Кент считал Тартта едва ли не своим заклятым врагом, но он тем не менее ни капли не колеблется, когда Джейми требуется поддержка. Только что выслушавший оскорбления от своего отца-паразита из-за проигрыша «Ричмонда» Джейми с трудом сдерживает слезы – под гробовую тишину раздевалки Рой преодолевает расстояние между ним и Джейми и крепко обнимает его. И это вторая причина, из-за которой трудно не полюбить этот момент: «Тед Лассо» сразу показал себя как сериал, не имеющий ничего общего с традиционными представлениями о маскулинности, и это объятие – самый яркий пример такого пересмотра ценностей.

Песня Ребекки на похоронах отца (эпизод 2.10)

Эпизод «Ни одной свадьбы и похороны», возможно, лучший в «Теде Лассо». В нем сосредоточилась вся суть сериала, и в нем же актерская игра Ханны Уэддингхэм достигла абсолютного пика. Ее Ребекке приходится произносить прощальную речь на похоронах ее отца, хотя делать она этого абсолютно не хочет – в ее памяти отец был попросту мерзавцем. Не в состоянии подобрать слова, она начинает петь любимую песню своей матери – Never Gonna Give You Up Рика Эстли, – но эмоции берут над ней верх, и ей становится тяжело продолжать. Появившийся в этот момент Тед, для которого этот день оказался не менее тяжелым, тоже по вине отца, продолжает петь, и вскоре все гости в церкви присоединяются к нему. Лучшие друзья, коллеги и вся команда «Ричмонда» помогают ей справиться с этим сложным и немного странным временем – «Тед Лассо» вновь напоминает нам, что пережить самые мрачные часы нам помогают близкие.

Прощальный танец для доктора Шэрон (эпизод 2.11)

Во-первых, это было смешно: группа взрослых парней разучивает танцевальный номер под Bye Bye Bye от NSYNC, хотя им сложно синхронизироваться – неважно, что это они регулярно делают на поле. Во-вторых, так сериал вновь напоминает о важности товарищеского духа в любом коллективе. Танец – подарок для покидающей «Ричмонд» доктора Шэрон, и, как справедливо замечает Тед, дело тут не в номере и качестве его исполнения, а в приложенных усилиях. Лучше самого танца оказывается только реакция игроков: получив одобрение Бирда после очередного прогона, они радуются так, словно выиграли чемпионат мира.