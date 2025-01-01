Меню
Награды и номинации фильма Джерри Магуайр 1996

Оскар 1997 Оскар 1997
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997 MTV Movie & TV Awards 1997
Best Male Performance
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Best Breakthrough Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997 Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
