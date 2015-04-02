Наша рецензия

Кинодраматург Ариф Алиев выдвинулся в число заметных российских сценаристов еще во второй половине 1990-х – начале 2000-х, когда сперва поучаствовал в создании «Кавказского пленника» Сергея Бодрова, а затем в рамках «Русского проекта» писал тексты для режиссера Дениса Евстигнеева. Сценарии у Алиева в тот момент были самые разноплановые: от исторической притчи «Мама», сплошь пронизанной драматическими аллегориями, до весьма странной картины…