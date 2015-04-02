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Новая Земля Новая Земля
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Новая Земля 2008 / Россия
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Новая Земля»

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Наша рецензия

Кинодраматург Ариф Алиев выдвинулся в число заметных российских сценаристов еще во второй половине 1990-х – начале 2000-х, когда сперва поучаствовал в создании «Кавказского пленника» Сергея Бодрова, а затем в рамках «Русского проекта» писал тексты для режиссера Дениса Евстигнеева. Сценарии у Алиева в тот момент были самые разноплановые: от исторической притчи «Мама», сплошь пронизанной драматическими аллегориями, до весьма странной картины…

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lololo 2 апреля 2015, 12:51
И много студентов-африканцев театрального вуза ты видел?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
МММ 2 апреля 2015, 12:51
По фильму одна баба и та сука.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
nytiki 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм о людях! Лучшее российское кино пока в этом году. Больше бы фильмов, в которые автор вкладывает не бабки, а душу. Тут это очень хорошо чувствуется.



Есть конечно чистоплюи которые фильм будут ругать за излишне подробно показанную человеческую говняную внутренность - так посылайте их к черту, они жизни не нюхали.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vsetaki 2 апреля 2015, 12:51
Хорошие фильмы всегда вызывают полярные отклики. Равнодушными люди остаются только после никакого кино. Вот covon и Paul обязаны были высказаться по поводу этого фильма - значит задело, только сами боятся себе в этом признаться вот и пишут глупости.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
кинокритег 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Kiris, 08/09/2008 - 11:43:33):кстати, а что за картина висит на стене, на которую смотрела инг...рга, отдавая приказ о "голой земле"?



Это, конечно же, Босх, только не могу вспомнить название картины.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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