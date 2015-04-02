Кинодраматург Ариф Алиев выдвинулся в число заметных российских сценаристов еще во второй половине 1990-х – начале 2000-х, когда сперва поучаствовал в создании «Кавказского пленника» Сергея Бодрова, а затем в рамках «Русского проекта» писал тексты для режиссера Дениса Евстигнеева. Сценарии у Алиева в тот момент были самые разноплановые: от исторической притчи «Мама», сплошь пронизанной драматическими аллегориями, до весьма странной картины…
Есть конечно чистоплюи которые фильм будут ругать за излишне подробно показанную человеческую говняную внутренность - так посылайте их к черту, они жизни не нюхали.
Это, конечно же, Босх, только не могу вспомнить название картины.
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