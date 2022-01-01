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Новая Земля Новая Земля
Киноафиша Фильмы Новая Земля Новая Земля, 2008: актеры и роли
Новая Земля 2008 / Россия
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Новая Земля, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Мельник
В ролях
Константин Лавроненко Константин Лавроненко Ингеборга Дапкунайте Ингеборга Дапкунайте Марат Башаров Марат Башаров Marat Basharov Сергей Жигунов Сергей Жигунов Андрей Феськов Андрей Феськов Andrey Vasilevitsj Feskov Евгений Титов Павел Сборщиков Сергей Колтаков Сергей Колтаков Виктор Жалсанов Владислав Абашин Владислав Абашин Заза Чичинадзе Николай Стоцкий Игорь Письменный
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