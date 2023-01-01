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Так себе каникулы Так себе каникулы
Киноафиша Фильмы Так себе каникулы Награды и номинации фильма Так себе каникулы
Old Dogs Так себе каникулы 2009 / США
6.4 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 5.3
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Награды и номинации фильма Так себе каникулы

Вся информация о фильме
Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
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