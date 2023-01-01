Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шербурские зонтики
Фильмы похожие на Шербурские зонтики
Les Parapluies de Cherbourg
Шербурские зонтики
1964 / Франция / Германия
8.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Шербурские зонтики
Вся информация о фильме
Курманжан Датка — королева гор
биография, боевик
2014, Киргизия
7.0
Ослиная шкура
детский, сказка, семейный
1970, Франция
7.0
Девушки из Рошфора
мюзикл, мелодрама
1967, Франция
7.0
Дневная красавица
драма
1967, Франция / Италия
6.0
Мужчина и женщина
мелодрама
1966, Франция
7.0
Счастье
драма, мелодрама
1965, Франция
7.0
Презрение
драма
1963, Франция / Италия
6.0
Залив ангелов
драма, мелодрама
1963, Франция
7.0
Жить своей жизнью
драма
1962, Франция
8.0
Клео от 5 до 7
драма, комедия, мюзикл
1961, Франция / Италия
7.0
Лола
драма, мелодрама
1961, Италия / Франция
7.0
Жюль и Джим
мелодрама
1961, Франция
6.0
Привидения в замке Шпессарт
комедия, фэнтези, мюзикл
1960, Германия
6.0
Хиросима, моя любовь
мелодрама, драма, военный
1959, Франция / Япония
7.0
Три места на 26-е
мюзикл
1988, Франция
6.0
Восток-Запад
мелодрама, драма
1999, Россия / Франция / Испания / Украина / Болгария
7.0
Девушка из электрички
драма
2008, Франция
6.0
После меня
драма
2021, Франция / Бельгия
6.0
Правда
драма
2019, Франция / Япония
5.0
Прощай, ночь
драма
2019, Франция / Германия
6.0
Я и ты
драма
2017, Франция
7.0
Молодая кровь
драма
2015, Франция
7.0
Женщина во дворе
мелодрама, драма
2014, Франция
6.0
Мужчина, которого слишком сильно любили
драма
2014, Франция
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить