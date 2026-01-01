Меню
Награды и номинации фильма Шербурские зонтики
Награды и номинации фильма Шербурские зонтики 1964
Оскар 1966
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 1965
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1964
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Технический главный приз
Победитель
Премия OCIC
Победитель
Золотой глобус 1966
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
