Киноафиша Фильмы Шербурские зонтики Награды и номинации фильма Шербурские зонтики

Награды и номинации фильма Шербурские зонтики 1964

Оскар 1966 Оскар 1966
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 1965 Оскар 1965
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1964 Каннский кинофестиваль 1964
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Технический главный приз
Победитель
Премия OCIC
Победитель
Золотой глобус 1966 Золотой глобус 1966
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
