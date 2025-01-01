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Киноафиша Фильмы Тристана

Тристана

Tristana 18+
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О фильме

В этой экранизации романа испанского классика Бенито Переса Гальдоса, Бунюэль переносит действие в 20-30-е годы прошлого века. В центре - судьба красивой девушки Тристаны, переехавшей после смерти матери из провинции в старинный Толедо, где строгие патриархальные нравы прикрывают цинизм и лицемерие. И дядя тристаны дон Лопе, и художник Орацио, которого она полюбила, в конце концов превращают невинную, милую девушку в жестокую, мстительную фурию.

Страна Франция / Италия / Испания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 28 марта 1970
Дата выхода
26 октября 1970 Дания
29 марта 1970 Испания
27 августа 1970 Италия
4 сентября 1971 Польша 16
20 сентября 1970 США
22 января 1971 Финляндия
29 апреля 1970 Франция
23 января 1971 Япония R18+
MPAA PG-13
Сборы в мире $14 586
Производство Época Films, Talía Films, Selenia Cinematografica
Другие названия
Tristana, Тристана, Bunuel '70, Kanashimi no Tristana, Mảnh Đời Của Tristana, Seni sevmeyeceğim, Tristana - Amor Perverso, Tristana, Amor Perverso, Tristana, Uma Paixão Mórbida, Tristana: Una passione morbosa, Τριστάνα, Трістана, 哀しみのトリスターナ, 特丽丝塔娜, 特莉絲坦娜
Режиссер
Луис Бунюэль
Луис Бунюэль
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Франко Неро
Франко Неро
Лола Гаос
Фернандо Рей
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
7.4 IMDb
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