В этой экранизации романа испанского классика Бенито Переса Гальдоса, Бунюэль переносит действие в 20-30-е годы прошлого века. В центре - судьба красивой девушки Тристаны, переехавшей после смерти матери из провинции в старинный Толедо, где строгие патриархальные нравы прикрывают цинизм и лицемерие. И дядя тристаны дон Лопе, и художник Орацио, которого она полюбила, в конце концов превращают невинную, милую девушку в жестокую, мстительную фурию.
|26 октября 1970
|Дания
|29 марта 1970
|Испания
|27 августа 1970
|Италия
|4 сентября 1971
|Польша
|16
|20 сентября 1970
|США
|22 января 1971
|Финляндия
|29 апреля 1970
|Франция
|23 января 1971
|Япония
|R18+