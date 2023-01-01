Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шербурские зонтики
Шербурские зонтики, 1964: актеры и роли
Les Parapluies de Cherbourg
Шербурские зонтики
1964 / Франция / Германия
8.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Билеты от 400 ₽
Смотрите на
Билеты от 400 ₽
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Шербурские зонтики, 1964: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Деми
Jacques Demy
В ролях
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Нино Кастельнуово
Nino Castelnuovo
Марк Мишель
Marc Michel
Мирелль Перри
Анн Вернон
Anne Vernon
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Related video
Турки терпеть не могут Хюррем-султан: об этих причинах вы даже не догадывались
Невероятно худые близняшки заставили плакать всю страну: сейчас их не узнать
Из-за этих ошибок женщины 45+ выглядят как замухрышки: им редко придают значение
Кормильцев вывели из тени: вот кто не давал Мирошниченко умереть голодной смертью
Ни одна нормальная женщина не свяжется с таким мужчиной: признаков несколько
Рыбы или мясо? Этот тест ответит, что вы за еда
Ждут чуда: женщины с этими именами верят в сказку
«Потеряла связь с реальностью»: подруга опозорила овдовевшую Натали на всю страну
Никто не уважает: у фаворитки Киркорова сомнительная репутация в шоу-бизнесе
Хвастаться нечем: фото Александровой в купальнике вызывает оторопь
Огромные щеки и второй подбородок: Ефремов унизил дочь Гузеевой на всю страну
Потерял Боярскую и работу: происходящее с Чонишвили пугает людей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить