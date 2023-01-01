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Шербурские зонтики Шербурские зонтики
Киноафиша Фильмы Шербурские зонтики Шербурские зонтики, 1964: актеры и роли
Les Parapluies de Cherbourg Шербурские зонтики 1964 / Франция / Германия
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Шербурские зонтики, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Деми Jacques Demy
В ролях
Катрин Денев Катрин Денев Catherine Deneuve Нино Кастельнуово Nino Castelnuovo Марк Мишель Marc Michel Мирелль Перри Анн Вернон Anne Vernon
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
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