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Постер фильма Девушки из Рошфора
7.4
Киноафиша Фильмы Девушки из Рошфора
7.4

Девушки из Рошфора

, 1967
Demoiselles de Rochefort, Les / The Young girls of Rochefort
Франция / мюзикл, мелодрама / 18+
Билеты
Билеты
Постер фильма Девушки из Рошфора
7.4
Билеты

О фильме

Самый веселый из музыкальных фильмов творческого тандема режиссера Жака Деми и композитора Мишеля Леграна с участием актеров из «Вест-сайдской истории» и легендарного Джина Келли, создателя «Танцующих под дождем», что неизбежно вызывает сравнение французской ленты с голливудскими мюзиклами.

В ролях

Катрин Денев
Катрин Денев
Delphine Garnier
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Simon Dame
Даниэль Дарье
Джордж Чакирис
Джордж Чакирис
Etienne
Джин Келли
Жак Перрен
Maxence
Гровер Дэйл
Bill
Франсуаза Дорлеак
Solange Garnier
Жак Риберойе
Guillaume Lancien
Geneviève Thénier
Josette
Анри Кремье
Subtil Dutrouz
Pamela Hart
Judith
Режиссер Жак Деми
Сценарист Жак Деми
Композитор Мишель Легран
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1967
Премьера онлайн 22 мая 2017
Премьера в мире 8 марта 1967
Дата выхода
11 сентября 1968 Аргентина
14 августа 2009 Великобритания
12 июня 1969 Венгрия
24 января 1969 Германия
20 июня 2004 Гонконг
8 января 1968 Дания
12 февраля 1968 Испания
13 августа 1969 Италия
20 апреля 1972 Мексика
17 августа 2017 Португалия
14 августа 1998 США
13 февраля 1968 Турция
29 декабря 1967 Финляндия
8 марта 1967 Франция
13 сентября 1967 Швеция
22 августа 2019 Южная Корея 12
31 января 2009 Япония
MPAA G
Сборы в мире $102 449
Производство Parc Film, Madeleine Films
Другие названия
Les Demoiselles de Rochefort, The Young Girls of Rochefort, Las señoritas de Rochefort, Die Mädchen von Rochefort, Flickorna i Rochefort, A rochefort-i kisasszonyok, As Donzelas de Rochefort, De jonge dames van Rochefort, Devojke iz Rošfora, Die Fräulein von Rochefort, Domnișoarele din Rochefort, Duas Garotas Românticas, Gospođice iz Rocheforta, Josephine, Panienki z Rochefort, Pigerne fra Rochefort, Pikene fra Rochefort, Rocheforti tüdrukud, Rochefortin tytöt, Roshufôru no koibito tachi, Ta koritsia tou Rochefort, Tatlı günler, Госпожиците от Рошфор, Девушки из Рошфора, Дівчата з Рошфора, ロシュフォールの恋人たち, 柳媚花娇, 柳媚花嬌, Domnisoarele din Rochefort, 로슈포르의 숙녀들

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Delphine Делфин, Соланж: [поют] Мы — близняшки, что родились под знаком Близнецов, Ми фа со ля ми ре, Ре ми фа со со со ре до, Мы две барышни, что давно на мальчиков запали, Ми фа со ля ми ре, Ре ми фа со со со ре до.
Delphine Нас мама одна растила, Работала всю жизнь, не покладая рук.
Solange Чтобы ум наш мог расти, Она всё время за фри-стендом торчала.
Delphine Делфин, Соланж: Папу мы не знали, кто он был, Но когда снимаемся, правда одна — В самой складке спины — в одном и том же месте.
Delphine Там у нас одна родинка,
Solange Он её имел на лице...
Delphine Делфин, Соланж: Мы — близняшки, что родились под знаком Близнецов, Ми фа со ля ми ре, Ре ми фа со со со ре до, Любим припевы, дурацкие шутки и остроумие, Ми фа со ля ми ре, Ре ми фа со со со ре до...

Отзывы о фильме

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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30 от 770 ₽
Полное расписание и билеты

Новости о фильме

Фестиваль французского кино пройдет на крыше MOD Roof
11 июля 2017 11:15 Фестиваль французского кино пройдет на крыше MOD Roof С 18 по 20 июля на крыше MOD Roof состоятся показы французской классики «Zoom France», организованные ROOF CINEMA совместно с Французским институтом в Санкт-Петербурге. Начало в

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«Девушки из Рошфора» в кинотеатрах

ср 2
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D, SUB
19:30 от 770 ₽
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