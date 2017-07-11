Цитаты
Delphine Делфин, Соланж: [поют] Мы — близняшки, что родились под знаком Близнецов, Ми фа со ля ми ре, Ре ми фа со со со ре до, Мы две барышни, что давно на мальчиков запали, Ми фа со ля ми ре, Ре ми фа со со со ре до.
Delphine Нас мама одна растила, Работала всю жизнь, не покладая рук.
Solange Чтобы ум наш мог расти, Она всё время за фри-стендом торчала.
Delphine Делфин, Соланж: Папу мы не знали, кто он был, Но когда снимаемся, правда одна — В самой складке спины — в одном и том же месте.
Delphine Там у нас одна родинка,
Solange Он её имел на лице...
Delphine Делфин, Соланж: Мы — близняшки, что родились под знаком Близнецов, Ми фа со ля ми ре, Ре ми фа со со со ре до, Любим припевы, дурацкие шутки и остроумие, Ми фа со ля ми ре, Ре ми фа со со со ре до...