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Пугало
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Scarecrow
Пугало
1973 / США
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Вся информация о фильме
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Переводчик
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