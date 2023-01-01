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Пугало Пугало
Киноафиша Фильмы Пугало Пугало, 1973: актеры и роли
Scarecrow Пугало 1973 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Пугало, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джерри Шатцберг
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Дороти Тристан Dorothy Tristan Энн Уэджуорт Ann Wedgeworth Ричард Линч Richard Lynch Айлин Бреннан Eileen Brennan Пенни Аллен Penny Allen Ричард Хэкмен Эл Чинголани Рутания Олда Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman
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