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Пугало
Пугало, 1973: актеры и роли
Scarecrow
Пугало
1973 / США
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Пугало, 1973: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джерри Шатцберг
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Дороти Тристан
Dorothy Tristan
Энн Уэджуорт
Ann Wedgeworth
Ричард Линч
Richard Lynch
Айлин Бреннан
Eileen Brennan
Пенни Аллен
Penny Allen
Ричард Хэкмен
Эл Чинголани
Рутания Олда
Джин Хэкмен
Gene Hackman
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