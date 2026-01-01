Chappellet Если бы я стартовал всего на пять позиций выше — всего на пять — у меня хотя бы был бы хороший снег. Я бы не потерял равновесие в колеях. Мне бы не пришлось так сильно тянуть после...

Claire Нет.

Chappellet Что значит «нет»? Если бы я стартовал в первой пятнадцатке, я бы мог выиграть.

Claire Нет. Ты просто была недостаточно хороша. Вот и всё. Ты потеряла силы, а потом неровности выбили тебя из колеи. Вот и всё. Нужно сохранять силы до самого конца. Эти ребята — не любители. Это национальные герои. Ты пытаешься выбить их из их привычной жизни. Ты просто недостаточно сильна.

Chappellet [слегка с сарказмом] Ну, я летом запишусь на курс Чарльза Атласа и накачаюсь, хорошо?