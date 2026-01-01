Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Скоростной спуск
6.3
Киноафиша Фильмы Скоростной спуск
6.3

Скоростной спуск

, 1969
Downhill Racer
США / спорт, драма / 18+
Постер фильма Скоростной спуск
6.3

О фильме

В своем дебютном фильме Майкл Ричи показывает жестокий мир олимпийского лыжного спорта. Чтобы попасть на самый верх, герою Рэдфорда приходится много и тяжело работать. Но слава мимолетна, и плата за нее — одиночество…

В ролях

Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Chappellet
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Клэр
Камилла Спарв
Carole
Джим МакМуллан
Creech
Карл Михаэль Фоглер
Machet
Кэтлин Краули
Reporter
Дэбни Коулмен
Mayo
Kenneth Kirk
D.K.
Oren Stevens
Kipsmith
Джерри Декстер
Engel
Режиссер Майкл Ритчи
Сценарист Джеймс Сэлтер
Композитор Кеньон Хопкинс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1969
Премьера в мире 6 ноября 1969
Дата выхода
8 октября 1970 Германия
6 ноября 1969 США
6 ноября 1969 Швеция 15
Бюджет $1 600 000
Производство Paramount Pictures, Wildwood Enterprises
Другие названия
Downhill Racer, Cuesta abajo, La descente infernale, Büyük şampiyon, Der er koldt på toppen, El descenso de la muerte, El espectacular, Gli spericolati, Monte abajo, O protathlitis tou ilingou, Os Amantes do Perigo, Os Corredores da Montanha, Schussfahrt, Schußfahrt, Sekundjakten, Skiorul, Snjezni trkac, Störtloppet - sekundjakten, Szaleńczy zjazd, Taistelu sekunneista, Utforkjøreren, Verseny a lejtőn, Vozač spusta, Κατάβαση θανάτου, Ο πρωταθλητής του ιλίγγου, Скоростно спускане, Скоростной спуск, 白銀のレーサー, 飛魂谷

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb

Цитаты

Chappellet Если бы я стартовал всего на пять позиций выше — всего на пять — у меня хотя бы был бы хороший снег. Я бы не потерял равновесие в колеях. Мне бы не пришлось так сильно тянуть после...
Claire Нет.
Chappellet Что значит «нет»? Если бы я стартовал в первой пятнадцатке, я бы мог выиграть.
Claire Нет. Ты просто была недостаточно хороша. Вот и всё. Ты потеряла силы, а потом неровности выбили тебя из колеи. Вот и всё. Нужно сохранять силы до самого конца. Эти ребята — не любители. Это национальные герои. Ты пытаешься выбить их из их привычной жизни. Ты просто недостаточно сильна.
Chappellet [слегка с сарказмом] Ну, я летом запишусь на курс Чарльза Атласа и накачаюсь, хорошо?
Claire [сарказм не кажется особо забавным] Ладно.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Скоростной спуск

Кандидат
Кандидат драма
1972, США
7.0
Малыш Фаусс и Большой Хэлси
Малыш Фаусс и Большой Хэлси драма
1970, США
5.0
Брубейкер
Брубейкер драма
1980, США
7.0
Пугало
Пугало драма
1973, США
7.0
Попутчики
Попутчики драма, комедия
1997, США
6.0
Электрический наездник
Электрический наездник комедия, мелодрама, драма, вестерн
1979, США
6.0
Краденый камень
Краденый камень боевик, криминал, комедия
1972, США
6.0
Жил-был обманщик
Жил-был обманщик боевик, драма, комедия, вестерн
1970, США
6.0
Скажи им, что Билли-Бой здесь
Скажи им, что Билли-Бой здесь вестерн, драма
1969, США
6.0
Босиком по парку
Босиком по парку комедия, мелодрама
1967, США
6.0
Грязные игры
Грязные игры спорт
2012, США
6.0
Команда из штата Индиана
Команда из штата Индиана драма, спорт
1986, Великобритания
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Кетчуп и майонез больше не смешиваю: беру йогурт и за минуту делаю шикарный соус для шашлыка
Перестала намывать белые кроссовки каждый день: две капли на ватный диск – грязь и пыль почти не липнут
Можно ли держать микроволновку включенной в сеть 24/7? Три причины пойти и выдернуть вилку прямо сейчас
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
Отличите Брагина от Семенова, а «Шефа» от «Пса»? Тогда точно пройдете сложный тест по главным хитам канала НТВ
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше