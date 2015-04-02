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Не шутите с Зоханом
Отзывы о фильме «Не шутите с Зоханом»
You Don't Mess with the Zohan
Не шутите с Зоханом
2008 / США
Трейлер
7.4
Оцените
60
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Гость
2 апреля 2015, 12:51
не не не не не не)))) афигенски))))кстати, в этом фильме было много шуток, над которыми лично у нас при просмотре никто не смеялся...может юмор и не должен быть так на поверхности... я лично дико смеялась. когда они выведывали телефон фантома, звонили в службу террорист поддержки))) хотя у них был его сотовый и они сразу же отправили смс)))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Гость
2 апреля 2015, 12:51
ммс, простите))))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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дорина
2 апреля 2015, 12:51
это УЖАС!денег жалко:(
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
1113
2 апреля 2015, 12:51
Люди, вы с ума все посходили? Какой юмор, какой сюжет?!?!
Боже...куда катится киноиндустрия...если такие "фильмы" нравятся, их смотрят и пишут лесные отзывы..мама родная..скорее бы коллайдер.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Боже...куда катится киноиндустрия...если такие "фильмы" нравятся, их смотрят и пишут лесные отзывы..мама родная..скорее бы коллайдер.
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