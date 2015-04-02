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Не шутите с Зоханом. Трейлер 1
Не шутите с Зоханом. Трейлер 1
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Дата публикации: 21 мая 2008
Не шутите с Зоханом
– Агент "Моссада" инсценирует собственную смерть, чтобы переехать в Нью-Йорк и начать карьеру парикмахера.
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трейлер 2
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Гость
2 апреля 2015, 12:51
не не не не не не)))) афигенски))))кстати, в этом фильме было много шуток, над которыми лично у нас при просмотре никто не смеялся...может юмор и не должен быть так на поверхности... я лично дико смеялась. когда они выведывали телефон фантома, звонили в службу террорист поддержки))) хотя у них был его сотовый и они сразу же отправили смс)))
2 апреля 2015, 12:51
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Гость
2 апреля 2015, 12:51
ммс, простите))))
2 апреля 2015, 12:51
0
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дорина
2 апреля 2015, 12:51
это УЖАС!денег жалко:(
2 апреля 2015, 12:51
0
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1113
2 апреля 2015, 12:51
Люди, вы с ума все посходили? Какой юмор, какой сюжет?!?!
Боже...куда катится киноиндустрия...если такие "фильмы" нравятся, их смотрят и пишут лесные отзывы..мама родная..скорее бы коллайдер.
2 апреля 2015, 12:51
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6.5
Не шутите с Зоханом
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Боже...куда катится киноиндустрия...если такие "фильмы" нравятся, их смотрят и пишут лесные отзывы..мама родная..скорее бы коллайдер.
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