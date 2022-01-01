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Дэн Хедайя
Дэн Хедайя
Dan Hedaya
О персоне
Фильмография
Дэн Хедайя
Dan Hedaya
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Дата рождения
24 июля 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Бруклин, США
Биография Дэн Хедайя
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Фильмография Дэн Хедайя
Слэпфейс
ужасы, триллер
2021, США
6.0
Любовь и пицца
семейный, мелодрама
2005, США
6.0
Роботы
комедия, фантастика, анимация
2005, США
6.0
Шафт
драма, триллер, боевик, криминал
2000, Германия / США
7.0
Подруги президента
комедия
1999, США / Канада / Франция
6.0
Ураган
драма, биография, спорт
1999, США
6.0
Чужой 4: Воскрешение
триллер, боевик, ужасы, фантастика
1997, США
7.0
Жизнь хуже обычной
драма, фантастика, криминал, мелодрама, комедия
1997, США / Великобритания
6.0
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