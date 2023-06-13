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Коммандос
Отзывы о фильме «Коммандос»
Commando
Коммандос
1985 / США
7.9
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Владимир
13 июня 2023, 12:34
Оценка
В этом фильме нет ни морали, ни политики, да и вообще какого-то смысла. Это просто отличный боевик с Шварценеггером. Безумный фильм, где главный герой сносит все на своем пути. Классный фильм, чтобы просто приятно скоротать время или посмотреть в компании друзей
13 июня 2023, 12:34
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