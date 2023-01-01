Вернон Уэллс

Поворот не туда. Дом зла The Price We Pay
боевик, ужасы, триллер 2022, США
Эльдорадо: Затерянный рай The City of Gold
боевик, приключения, ужасы 2018, США
Совершенное оружие The Perfect Weapon
боевик, фантастика, триллер 2016, США / Испания / Швеция
Город Юрского периода Jurassic City
комедия, фантастика, ужасы, триллер, приключения, боевик 2015, США
Безжалостное правосудие Relentless Justice
боевик, криминал, драма 2015, США
Ковбои против динозавров Cowboys vs Dinosaurs
боевик, приключения, ужасы 2015, США
Сумасшедшие за стеклом: Фильм The Drawn Together Movie: The Movie!
анимация, комедия, мистика 2010, США
Внутреннее пространство Innerspace
фантастика, боевик, приключения 1987, США
Безумный Макс 2: Воин дороги Mad Max 2
боевик, триллер, приключения, фантастика 1981, Австралия