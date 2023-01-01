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Вернон Уэллс
Вернон Уэллс Vernon Wells
Киноафиша Персоны Вернон Уэллс

Вернон Уэллс

Vernon Wells

Дата рождения
31 декабря 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Rushworth, Австралия

Популярные фильмы

Коммандос
Коммандос (1985)
7.8461537
Безумный Макс 2: Воин дороги
Безумный Макс 2: Воин дороги (1981)
7.5833335
Внутреннее пространство
Внутреннее пространство (1987)
7.133333

Фильмография Вернон Уэллс

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 10 Актер 10
Поворот не туда. Дом зла 4.9
Поворот не туда. Дом зла The Price We Pay
боевик, ужасы, триллер 2022, США
Эльдорадо: Затерянный рай 3
Эльдорадо: Затерянный рай The City of Gold
боевик, приключения, ужасы 2018, США
Совершенное оружие 3
Совершенное оружие The Perfect Weapon
боевик, фантастика, триллер 2016, США / Испания / Швеция
Город Юрского периода 3.8
Город Юрского периода Jurassic City
комедия, фантастика, ужасы, триллер, приключения, боевик 2015, США
Безжалостное правосудие 4.7
Безжалостное правосудие Relentless Justice
боевик, криминал, драма 2015, США
Ковбои против динозавров 2.7
Ковбои против динозавров Cowboys vs Dinosaurs
боевик, приключения, ужасы 2015, США
Сумасшедшие за стеклом: Фильм 6.2
Сумасшедшие за стеклом: Фильм The Drawn Together Movie: The Movie!
анимация, комедия, мистика 2010, США
Смотрите за 1
Внутреннее пространство 7.1
Внутреннее пространство Innerspace
фантастика, боевик, приключения 1987, США
Коммандос 7.8
Коммандос Commando
боевик, приключения 1985, США
Безумный Макс 2: Воин дороги 7.6
Безумный Макс 2: Воин дороги Mad Max 2
боевик, триллер, приключения, фантастика 1981, Австралия
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