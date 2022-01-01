Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Порко Россо
Порко Россо, 1992: актеры и роли
Kurenai no buta / Porco Rosso
Порко Россо
1992 / Япония
Трейлер
7.5
Оцените
17
голосов
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Порко Россо, 1992: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Hayao Miyazaki
В ролях
Сюитиро Морияма
Акэми Ока
Акио Оцука
Akio Otsuka
Токико Като
Tokiko Kato
Хироки Сэки
Санси Кацура
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием