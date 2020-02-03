«Порко Россо»: Рецензия Киноафиши

«Порко Россо» — классический мультфильм Хаяо Миядзаки, основанный на короткой манге его же авторства. Действие происходит где-то в зоне Адриатики между Первой и Второй мировыми войнами. Главный герой — виртуозный лётчик, наводящий страх на воздушных пиратов — беду побережья. Но есть один нюанс: главный герой когда-то навлёк на себя проклятие, и теперь он наполовину свинья.

Миядзаки снова в рамках магического реализма выстраивает очень похожий на настоящую Италию, но имеющий свои неповторимые волшебные черты. Во многих фильмах Миядзаки выстроен уникальный мир, но обычно он или максимально удалён от обычного мира (постапокалиптический мир «Навсикая из долины ветров», фэнтезийный «Принцесса Мононоке»), или похож на обычный японский мир с неотъемлемой долей волшебства («Мой сосед Тоторо», «Унесённые призраками»). В любом случае эти миры получаются очень аутентичными и очень японскими. «Порко Россо» выбивается из этой схемы уже итальянским названием (Porco Rosso — прозвище главного героя, значит «красная свинья»).

Порко Россо

Впрочем, мир Адриатики удается японскому мастеру не хуже его родных миров. Дело здесь не только в использовании очевидных знаков (герои с большим удовольствием пьют вино и едят средиземноморскую кухню, а главный герой, как положено итальянцу, много курит, упоминаются и важные имена эпохи — Энцо Феррари, например). Мир фильма — это мир моря и солнца, отпечаток прекрасной эпохи, которую если не уничтожит под корень, то сильно покорёжит Вторая мировая. Здесь ещё сильны семейные скрепы и понятие дружбы, но в воздухе витает некая тревога, не зря на Порко охотятся фашисты, планирующие использовать его лётные навыки в своих не самых гуманистических планах.

При этом «Порко Россо», пожалуй, один из самых простых сюжетно фильмов Миядзаки. Технически это история мастера, которому нужно вернуть первенство в своей стезе, но одному не справиться, поэтому он летит в Милан улучшать свой самолёт, и ему помогут его старый товарищ, авиамеханик Пикколо и его семья (представленная целой галереей симпатичных и запоминающихся женских персонажей). Достаточно простой и линейный сюжет при этом подан в невероятно плотной атмосфере, соединяющей в себе черты нуара, фэнтези и остросюжетной комедии.

Порко Россо

Пускай главный герой внешне и забавен, но характер его трудно назвать добрым. Это хмурый и достаточно циничный человек (человек ли?), спасающий людей от пиратских набегов не из чувства альтруизма, а ради денег. Но именно в его цинизме фильм и обретает нужный уровень трагикомичности и серьёзности, не превращаясь в комедию, где свинья рулит самолётом.

Отдельного упоминания достойны прекрасные воздушные пираты — нотка чистого гротеска в этом в общем-то довольно сдержанном кино, их прекрасные неудачные попытки договориться между собой по-настоящему веселят и умиляют.

Порко Россо

Трудно говорить о работах Миядзаки в каком-то другом тоне, кроме возвышенного, но «Порко Россо» выделяется из ряда других перезапусков классики, которыми в принципе уже не удивишь современного зрителя, особенно столичного. Это нетипичная работа мастера, при этом сохраняющая все его лучшие черты: специфический юмор, искрящуюся атмосферу и ощущение вселенской доброты и справедливости, которое остаётся после его работ.

В 2020 он наконец добрался до больших экранов в России (писать «снова» будет не совсем корректно, ведь в 1992 году фильм не шёл в кинотеатрах и популярность завоёвывал на пиратских VHS-ах), и это событие точно не стоит пропускать поклонникам и поклонницам японской анимации и тем, кто любит простые, но трогательные истории.

Петр Волошин