Наша рецензия

«Порко Россо» — классический мультфильм Хаяо Миядзаки, основанный на короткой манге его же авторства. Действие происходит где-то в зоне Адриатики между Первой и Второй мировыми войнами. Главный герой — виртуозный лётчик, наводящий страх на воздушных пиратов — беду побережья. Но есть один нюанс: главный герой когда-то навлёк на себя проклятие, и теперь он наполовину свинья. Миядзаки снова в рамках магического реализма выстраивает очень похожий на настоящую…