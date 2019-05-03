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7.8
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Where Does a Body End?
7.8
Where Does a Body End?
, 2020
Where Does a Body End?
Канада / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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Места съёмок
7.8
О фильме
Фильм о 35-летней истории группы Swans.
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В ролях
Девендра Банхарт
Бликса Баргельд
Дженни Бет
Майкл Джира
Jarboe
Тёрстон Мур
Аманда Палмер
Ли Ранальдо
Jim Sclavunos
J.G. Thirlwell
Swans
Self
Режиссер
Марко Порсия
Сценарист
Родни Ашер
,
David Hyde
,
Marco Bresba
,
Pedro Orrego
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2020
Премьера в мире
3 мая 2019
Дата выхода
19 сентября 2019
Великобритания
9 января 2020
Германия
19 сентября 2019
Ирландия
MPAA
PG-13
Бюджет
65 000 CAD
Производство
Eyelight Films
Другие названия
Where Does a Body End?, Swans - Where Does A Body End, Swans: Where Does A Body End?, Swans: Where Doed A Body End?
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Рейтинг фильма
7.8
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Отзывы о фильме
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