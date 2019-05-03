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Постер фильма Where Does a Body End?
7.8
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7.8

Where Does a Body End?

, 2020
Where Does a Body End?
Канада / документальный / 18+
Постер фильма Where Does a Body End?
7.8

О фильме

Фильм о 35-летней истории группы Swans.

В ролях

Девендра Банхарт
Бликса Баргельд
Дженни Бет
Майкл Джира
Jarboe
Тёрстон Мур
Аманда Палмер
Ли Ранальдо
Jim Sclavunos
J.G. Thirlwell
Swans
Self
Режиссер Марко Порсия
Сценарист Родни Ашер, David Hyde, Marco Bresba, Pedro Orrego
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2020
Премьера в мире 3 мая 2019
Дата выхода
19 сентября 2019 Великобритания
9 января 2020 Германия
19 сентября 2019 Ирландия
MPAA PG-13
Бюджет 65 000 CAD
Производство Eyelight Films
Другие названия
Where Does a Body End?, Swans - Where Does A Body End, Swans: Where Does A Body End?, Swans: Where Doed A Body End?

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb

Отзывы о фильме

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