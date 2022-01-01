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Еще вчера Еще вчера
Киноафиша Фильмы Еще вчера Еще вчера, 1991: актеры и роли
Omohide poro poro / Only Yesterday Еще вчера 1991 / Япония
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Еще вчера, 1991: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Исао Такахата Isao Takahata
В ролях
Мики Имай Тосиро Янагиба Ёко Хонна Маюми Иидзука Mayumi Iizuka Масахиро Ито Masahiro Ito Тиэ Китагава Ёсимаса Кондо Yoshimasa Kondo Юуки Масуда Юки Минова Yuki Minowa Итиро Нагай Кадзуо Такахаси Kazuo Takahashi Митиэ Тэрада Ёриэ Ямасита
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