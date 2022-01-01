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Еще вчера, 1991: актеры и роли
Omohide poro poro / Only Yesterday
Еще вчера
1991 / Япония
Трейлер
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Еще вчера, 1991: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Исао Такахата
Isao Takahata
В ролях
Мики Имай
Тосиро Янагиба
Ёко Хонна
Маюми Иидзука
Mayumi Iizuka
Масахиро Ито
Masahiro Ito
Тиэ Китагава
Ёсимаса Кондо
Yoshimasa Kondo
Юуки Масуда
Юки Минова
Yuki Minowa
Итиро Нагай
Кадзуо Такахаси
Kazuo Takahashi
Митиэ Тэрада
Ёриэ Ямасита
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