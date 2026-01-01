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Ёшимаса Кондо Yoshimasa Kondo
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Ёшимаса Кондо

Yoshimasa Kondo

Дата рождения
13 августа 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Мидзуно, Япония
Рост
171 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Еще вчера 7.3
Еще вчера (1991)
Река 6.9
Река (2023)
Самурай и пленник 6.9
Самурай и пленник (2026)

Фильмография Ёшимаса Кондо

Жанр
Год
Самурай и пленник 6.9
Самурай и пленник The Samurai and the Prisoner
драма, исторический, детектив 2026, Япония
В любви и глубокой воде 5.2
В любви и глубокой воде Kureiji Kuruzu
комедия, детектив, мелодрама 2023, Япония
Смотреть трейлер
Река 6.9
Река Ribâ, nagarenaide yo
комедия, фэнтези, фантастика 2023, Япония
Как стать собой 6.3
Как стать собой Ashita no watashi no tsukurikata
драма 2007, Япония
Еще вчера 7.3
Еще вчера Omohide poro poro / Only Yesterday
анимация, драма, аниме 1991, Япония
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