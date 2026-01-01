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Фильмография
Ёшимаса Кондо
Yoshimasa Kondo
Киноафиша
Персоны
Ёшимаса Кондо
Ёшимаса Кондо
Yoshimasa Kondo
Дата рождения
13 августа 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Мидзуно, Япония
Рост
171 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.3
Еще вчера
(1991)
6.9
Река
(2023)
6.9
Самурай и пленник
(2026)
Фильмография Ёшимаса Кондо
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2026
2023
2007
1991
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.9
Самурай и пленник
The Samurai and the Prisoner
драма, исторический, детектив
2026, Япония
5.2
В любви и глубокой воде
Kureiji Kuruzu
комедия, детектив, мелодрама
2023, Япония
Смотреть трейлер
6.9
Река
Ribâ, nagarenaide yo
комедия, фэнтези, фантастика
2023, Япония
6.3
Как стать собой
Ashita no watashi no tsukurikata
драма
2007, Япония
7.3
Еще вчера
Omohide poro poro / Only Yesterday
анимация, драма, аниме
1991, Япония
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