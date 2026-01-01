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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Лиза Энн Уолтер
Lisa Ann Walter
Киноафиша
Персоны
Лиза Энн Уолтер
Лиза Энн Уолтер
Lisa Ann Walter
Дата рождения
3 августа 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Силвер-Спринг, Мэриленд, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.6
Умерь свой энтузиазм
(2000)
8.0
Начальная школа Эбботт
(2021)
7.5
Брюс Всемогущий
(2003)
Фильмография Лизы Энн Уолтер
8
Начальная школа Эбботт
комедия
2021, США
4.5
Фургончик с мороженым
The Ice Cream Truck
комедия, ужасы, мистика
2017, США
6.2
Странная парочка
комедия
2015, США
2.8
День свадьбы
Wedding Day
триллер, драма
2012, США
6.9
Бывшие
комедия
2011, США
6.5
Киллеры
Killers
боевик, триллер, комедия
2010, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Школа выживания
Drillbit Taylor
комедия
2008, США
Смотреть трейлер
7.1
Война миров
War Of The Worlds
триллер, фантастика, драма, катастрофа
2005, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Лизе Энн Уолтер
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