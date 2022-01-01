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Лиза Энн Уолтер
Лиза Энн Уолтер
Lisa Ann Walter
О персоне
Фильмография
Лиза Энн Уолтер
Lisa Ann Walter
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Дата рождения
3 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Силвер-Спринг, Мэриленд, США
Рост
163 см
Биография Лизы Энн Уолтер
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Фильмография Лизы Энн Уолтер
День свадьбы
триллер, драма
2012, США
3.0
Война миров
триллер, фантастика, драма
2005, США
7.0
Брюс Всемогущий
сказка, комедия
2003, США
8.0
Ловушка для родителей
семейный, комедия, драма
1998, США
6.0
Эдди
комедия, спорт
1996, США
5.0
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