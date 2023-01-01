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Ловушка для родителей
Ловушка для родителей, 1998: актеры и роли
The Parent Trap
Ловушка для родителей
1998 / США
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Ловушка для родителей, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нэнси Мейерс
Nancy Meyers
В ролях
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Наташа Ричардсон
Natasha Richardson
Лиза Энн Уолтер
Lisa Ann Walter
Илэйн Хендрикс
Саймон Кунц
Simon Kunz
Ронни Стивенс
Полли Холлидэй
Линдси Лохан
Lindsay Lohan
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