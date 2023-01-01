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Ловушка для родителей Ловушка для родителей
Киноафиша Фильмы Ловушка для родителей Ловушка для родителей, 1998: актеры и роли
The Parent Trap Ловушка для родителей 1998 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Ловушка для родителей, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нэнси Мейерс Нэнси Мейерс Nancy Meyers
В ролях
Деннис Куэйд Деннис Куэйд Dennis Quaid Наташа Ричардсон Наташа Ричардсон Natasha Richardson Лиза Энн Уолтер Лиза Энн Уолтер Lisa Ann Walter Илэйн Хендрикс Саймон Кунц Simon Kunz Ронни Стивенс Полли Холлидэй Линдси Лохан Линдси Лохан Lindsay Lohan Кэт Грэхэм Кэт Грэхэм Katerina Graham
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