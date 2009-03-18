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Наташа Ричардсон

Natasha Richardson
Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон Natasha Richardson
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Дата рождения
1 мая 1963
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
18 марта 2009
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Лиам Нисон
Лиам Нисон
были в браке с 1994 по 2009
Биография Наташа Ричардсон

Родилась 1 мая 1963 года. Лондон, Англия, Великобритания

Фильмография Наташа Ричардсон
Оторва
Оторва
мелодрама, комедия 2008, США
7.0
Вечер
Вечер
драма 2007, США
8.0
Безумие
Безумие
драма, мелодрама, триллер 2005, Великобритания / Ирландия
6.0
Белая графиня
Белая графиня
мелодрама 2005, Великобритания / США / Германия / Китай
5.0
Проснувшись в Рино
Проснувшись в Рино
комедия, мелодрама 2002, США
5.0
Госпожа горничная
Госпожа горничная
комедия, мелодрама 2002, США
6.0
Стены Челси
Стены Челси
драма 2001, США
5.0
Английский цирюльник
Английский цирюльник
мелодрама, драма, комедия 2000, США / Германия / Великобритания
6.0
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Связи
Лиам Нисон
Лиам Нисон Liam Neeson
были в браке с 1994 по 2009
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