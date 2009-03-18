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Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон
Natasha Richardson
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Наташа Ричардсон
Natasha Richardson
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Дата рождения
1 мая 1963
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
18 марта 2009
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Лиам Нисон
были в браке с 1994 по 2009
Биография Наташа Ричардсон
Родилась 1 мая 1963 года. Лондон, Англия, Великобритания
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Фильмография Наташа Ричардсон
Оторва
мелодрама, комедия
2008, США
7.0
Вечер
драма
2007, США
8.0
Безумие
драма, мелодрама, триллер
2005, Великобритания / Ирландия
6.0
Белая графиня
мелодрама
2005, Великобритания / США / Германия / Китай
5.0
Проснувшись в Рино
комедия, мелодрама
2002, США
5.0
Госпожа горничная
комедия, мелодрама
2002, США
6.0
Стены Челси
драма
2001, США
5.0
Английский цирюльник
мелодрама, драма, комедия
2000, США / Германия / Великобритания
6.0
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Связи
Лиам Нисон
Liam Neeson
были в браке с 1994 по 2009
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