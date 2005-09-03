Скоро в прокате «Грязные деньги»
7.7
И все осветилось...

, 2005
Everything Is Illuminated
США / драма, комедия / 18+
Причины посмотреть

О фильме

приз за биографический фильм и приз «Laterna Magica» Венецианского кинофестиваля 2005; приз ФИПРЕССИ и приз зрительских симпатий МКФ в Братиславе 2005

Есть люди, которые собирают марки, сигары, чашки. Джонатан собирает память о семье: фотографии, открытки, фальшивые зубы, всякую мелочь - все собрано в индивидуальные пакетики и закреплено на стене. Теперь Джонатану нужны более труднодостижимые вещи. Он поедет на Украину, чтобы найти женщину, которая когда-то спасла его дедушку во время наступления нацистов в 1942 году.

В ролях

Элайджа Вуд
Юджин Хатц
Джонатан Сафран Фоэр
Яана Храбетова
Стефен Самудовски
Любомир Дезера
Режиссер Лив Шрайбер
Сценарист Джонатан Сафран Фоэр, Лив Шрайбер
Композитор Пол Кантелон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 25 ноября 2005
Премьера в мире 3 сентября 2005
Дата выхода
3 сентября 2005 Россия 16+
16 декабря 2005 Австрия
15 декабря 2005 Германия
11 ноября 2005 Италия
3 сентября 2005 Казахстан
5 сентября 2005 Норвегия 15
4 ноября 2005 Португалия
16 сентября 2005 США
3 сентября 2005 Украина
14 декабря 2005 Франция
5 сентября 2005 Швеция 11
MPAA PG-13
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $3 601 974
Производство Warner Independent Pictures (WIP), Telegraph Films, Big Beach
Другие названия
Everything Is Illuminated, Alles ist erleuchtet, Todo está iluminado, Tout est illuminé, Una vida iluminada, Allt är upplyst, Está Tudo Iluminado, Kaikki valaistuu, Minden vilángol, Naprosto osvětleno, Nepaprasta kelione, Ogni cosa è illuminata, Phơi Bày Sự Thật, Sve je rasvijetljeno, Svetlost iz prošlosti, The Collector, Uma Vida Iluminada, Všetko je osvetlené, Wszystko jest iluminacją, Όλα είναι φωτισμένα, І все освітилося, Свет вокруг, Светлината на миналото, 一切都鳥了, 僕の大事なコレクション

Рейтинг фильма

7.7
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Alex Я много раз размышлял о нашем тщательном поиске. Он показал мне, что всё освещается светом прошлого. Он всегда рядом с нами, внутри, смотрит наружу. Как ты говоришь, изнутри наружу. Джонатан, таким образом я всегда буду рядом с твоей жизнью. И ты всегда будешь рядом с моей.

