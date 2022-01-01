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Киноафиша Фильмы Другие Другие, 2001: актеры и роли
The Others Другие 2001 / Испания / Франция / США
7.8 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Другие, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Аменабар Алехандро Аменабар Alejandro Amenabar
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Фионулла Фланаган Кристофер Экклстон Кристофер Экклстон Christopher Eccleston Алакина Манн Alakina Mann Элейн Кэссиди Elaine Cassidy Джеймс Бентли James Bentley Эрик Сайкс Eric Sykes Мишель Фэйрли Мишель Фэйрли Michelle Fairley
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