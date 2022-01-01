|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|The Others
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|2:24
|2
|Wakey Wakey
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|1:44
|3
|Old Times
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|3:26
|4
|They Are Everywhere
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|2:35
|5
|Reunion
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|1:07
|6
|Changes
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|1:37
|7
|I Do Believe It
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|3:15
|8
|Charles
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|1:46
|9
|Communion Dress
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|1:22
|10
|No Curtains
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|2:49
|11
|Give Me the Keys!
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|1:33
|12
|The Attic
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|1:47
|13
|Sheets and Chains
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|5:49
|14
|A Good Mother
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|5:43
|15
|End Credits
|Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar
|4:11