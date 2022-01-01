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The Others Другие 2001 / Испания / Франция / США
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64 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Музыка из фильма «Другие» (2001)

Вся информация о фильме
The Others (Original Motion Picture Soundtrack)
The Others (Original Motion Picture Soundtrack) 15 композиций. Claudio Ianni, London Session Orchestra
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 The Others Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 2:24
2 Wakey Wakey Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 1:44
3 Old Times Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 3:26
4 They Are Everywhere Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 2:35
5 Reunion Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 1:07
6 Changes Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 1:37
7 I Do Believe It Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 3:15
8 Charles Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 1:46
9 Communion Dress Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 1:22
10 No Curtains Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 2:49
11 Give Me the Keys! Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 1:33
12 The Attic Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 1:47
13 Sheets and Chains Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 5:49
14 A Good Mother Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 5:43
15 End Credits Claudio Ianni, London Session Orchestra / Alejandro Amenábar 4:11
Доступен список песен из фильма «Другие» (2001) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Другие» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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