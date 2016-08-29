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Пляж Пляж
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The Beach Пляж 2000 / США / Великобритания
7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Пляж»

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Андрей 29 августа 2016, 00:22
Оценка
решил пересмотреть и как-то не очень...
а первый раз понравилось! сюжет интересный, точнее идея!
про Ди Каприо ничего сказать не могу, я не девочка... в других фильмах он, как актёр, мне больше нравится, а тут, думаю, персонаж у него слабый
29 августа 2016, 00:22 Ответить
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