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Пляж
Отзывы о фильме «Пляж»
The Beach
Пляж
2000 / США / Великобритания
7.2
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Андрей
29 августа 2016, 00:22
Оценка
решил пересмотреть и как-то не очень...
а первый раз понравилось! сюжет интересный, точнее идея!
про Ди Каприо ничего сказать не могу, я не девочка... в других фильмах он, как актёр, мне больше нравится, а тут, думаю, персонаж у него слабый
29 августа 2016, 00:22
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а первый раз понравилось! сюжет интересный, точнее идея!
про Ди Каприо ничего сказать не могу, я не девочка... в других фильмах он, как актёр, мне больше нравится, а тут, думаю, персонаж у него слабый
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