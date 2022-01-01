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Пляж
Пляж, 2000: актеры и роли
The Beach
Пляж
2000 / США / Великобритания
7.3
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Пляж, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл
Danny Boyle
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Вирджиния Ледуайен
Гийом Кане
Guillaume Canet
Роберт Карлайл
Robert Carlyle
Пэтерсон Джозеф
Paterson Joseph
Ларс Аренц-Хансен
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