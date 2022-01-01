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Пляж Пляж
Киноафиша Фильмы Пляж Пляж, 2000: актеры и роли
The Beach Пляж 2000 / США / Великобритания
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Пляж, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл Дэнни Бойл Danny Boyle
В ролях
Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Leonardo DiCaprio Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Вирджиния Ледуайен Гийом Кане Гийом Кане Guillaume Canet Роберт Карлайл Роберт Карлайл Robert Carlyle Пэтерсон Джозеф Пэтерсон Джозеф Paterson Joseph Ларс Аренц-Хансен Lars Arentz-Hansen Питер Янблад Хиллс Джерри Свиндолл
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